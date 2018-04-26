Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 29 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbide düdük çalacak Aydınus'un yardımcıları Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu olacak.



Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alper Ulusoy yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor: Volkan Bayarslan

28 Nisan Cumartesi:

13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek

16.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

29 Nisan Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Özgür Yankaya

16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Fırat Aydınus

30 Nisan Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

Kaynak: ajanslar