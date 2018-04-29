Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? | GS BJK maçı hangi kanalda şifresiz?

Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz canlı anlatımı haberimizde. Süper Lig'in 31. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir maç oynanıyor: Galatasaray, Beşiktaş... Peki GS BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de dengeleri değiştirmesi beklenen Galatasaray Beşiktaş derbi maçı için geri sayım başladı. Siyah Beyazlı takımın galibiyet elde etmesi halinde liderlik koltuğuna oturacağı Galatasaray Beşiktaş maçı, Sarı Kırmızılılar için ise koltuğu sağlamlaştırma amacı taşıyacak. Tarihlerinde 120. kez lig karşılaşmasına çıkacak olan takımlar, birbirlerine üstünlük kurmak için çabalayacak. Peki, futbolseverlerin yakından takip edeceği Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, maç öncesi muhtemel 11'ler ve detaylı bilgiler...

Spor 29 Nisan 2018 18:20 Galatasaray - Beşiktaş maçı CANLI İZLE - CANLI MAÇ İZLE Süper Ligin 31. haftasında herkesin merakla beklediği Beşiktaş-Galatasaray maçı başlamak üzre. Bakalım bu büyük derbiyiy kazanan kim olacak? Galatasaray - Beşiktaş maçı CANLI İZLE - CANLI MAÇ İZLE

GALATASARAY'IN 11'İ:



​Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Fernando, Donk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis

İşte, Beşiktaş'ın derbi 11'i... Güneş kararını verdi!

Beşiktaş, Süper Ligin 31'inci haftasında pazar akşamı Galatasaray ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Şampiyonluğun kaderini belirleyecek mücadele öncesi ise Teknik Direktör Şenol Güneş kafasındaki kadroyu belirledi.

Galatasaray'a sıkı bir şekilde bilenen siyah beyazlılarda sezonu kapatan Caner Erkin dışında eksik yok. Pepe savunmadaki yerini alacak. Güneş orta sahada da sürprize izin vermedi.

Bu bölgede Atiba ile Medel ikilisi birlikte görev yapacak. Oğuzhan ve Tolgay ilerleyen dakikalarda şans bekleyecek...

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ:



Fabricio , Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel ve Negredo'dan oluşuyor.

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GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak. 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Fırat Aydunus yönetirken, yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu üstlenecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise ajanshaber.com'da.

Kaynak: Ajanslar