Galatasaray – Beşiktaş maçı kadrosu, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper ligin 31.haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçının kadrosu, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Türkiye heyecanla bu derbiyi bekliyor. Şampiyonluk yolunda kıyasıya mücadele veren Galatasaray ile Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in bu sezon belkide en önemli maçında Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. Evinde bu yıl kaybetmeyen Galatasaray ev sahibi avantajını kullanarak Beşiktaş'ı eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Şenol Güneş yönetiminde olaylı Fenerbahçe derbisini geride bırakan Beşiktaş ise ezeli rakibini deplasmanda yenerek şampiyonluk yarışında avantajlı duruma geçmek istiyor. Galatasaray'da Serdar Aziz cezalı, Beşiktaş'ta ise önemli bir eksik yok. Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 1 maç ceza alan ve bu cezasını Akhisarspor'a karşı çeken Pepe 11'de sahaya çıkacak.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren iki köklü çınarı karşı karşıya getirecek bu karşılaşma ligin kaderine doğrudan etki edecek. Fenerbahçe ve Başakşehir'in önünde ilk iki sırayı paylaşan Galatasaray ve Beşiktaş bu derbide 3 puanı alan taraf olmak istiyor. Kazanmak için en byük motivasyon liderlik olsa da, maçın derbi olması da galibiyet için önemli bir sebep. Dev derbi futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

GALATASARAY KAZANIRSA...

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak dev derbiyi Galatasaray’ın kazanması halinde, sarı-kırmızılı takım puanını 66’ya yükseltecek ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 4’e çıkaracak. Galatasaray’ın Beşiktaş ile arasındaki puan farkını, ligin bitimine 3 hafta kala 4’e yükseltmesi, siyah-beyazlı takımın şampiyonluk yarışından büyük ölçüde kopmasına sebebiyet verebilir.

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA...

Kritik derbide gülen tarafın Beşiktaş olması halinde ise siyah-beyazlılar puanını 65'e yükseltecek ve Galatasaray'ın 2 puanla önüne geçecek. Medipol Başakşehir'in derbinin oynanacağı gün Osmanlıspor deplasmanında alacağı olası galibiyette dahi haftayı lider kapatacak olan Beşiktaş, ikili averajda rakibinin gerisinde olduğu için sezon sonuna kadar iki takımın da puan kaybetmediği düşünüldüğünde şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaptıracak. Galatasaray ve Fenerbahçe ise iki rakibinin de puan kaybetmesini beklemek zorunda kalacak.

Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 31. hafta maçında Galatasaraykendi sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. 29 Nisan Pazar akşamı saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek, yardımcılıklarını ie Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yönetecek. Galatasaray-Beşiktaş derbisi beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.

Şampiyonluğa etki edecek

Ligde bu sezon şampiyonluk yolunda dört takım mücadele ediyor. Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe arasında geçen şampiyonluk mücadelesinde puanlar birbirine oldukça yakın. Bu nedenle artık her maç final değerinde. Haftaya Galatasaray 63 puanla lider başlarken, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir 62 puanla zirveyi takip ediyor. Fenerbahçe ise 60 puanla rakiplerinin hata yapmasını bekliyor.

Bu rekabette dört takımın alacağı sonuçlar çok önemli. Bu haftanın maçında ise Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşacak ve birinin puan kaybı yaşamadı, o takımın şampiyonluk şansının azalması anlamına gelecek.

Sakat ve cezalılar

Derbi öncesinde iki takımda da birer eksik bulunuyor. Galatasaray'da cezalı durumdaki Serdar Aziz, Beşiktaş'ta ise sakat Caner Erkin derbide görev yapamayacak isimler olacak.

Sarı-Kırmızılılarda teknik direktörün Serdar Aziz'in yerine Maicon'a şans vermesi bekleniyor. Beşiktaş'ta ise Caner Erkin'in yokluğunda sol bek pozisyonunda Adriano göreb yapacak.

BERABERLİK, BAŞAKŞEHİR VE FENERBAHÇE’YE YARIYOR

Dev derbide beraberliğin çıkması ise Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe’ye yarayacak. Ligin 3’üncü ve 4’üncü sırasında bulunan iki ekip, ilk iki sıradaki rakiplerinin birbirine çelme takması ve kendi maçlarını kazanmaları durumunda rahat bir nefes alacak. Medipol Başakşehir, olası Osmanlıspor galibiyetinde liderlik koltuğunun yeni sahibi olacakken, Fenerbahçe ise Kasımpaşa deplasmanında galip gelmesi halinde puanını 63’e yükselterek Başakşehir ile 2, Galatasaray ile 1, Beşiktaş ile ise aynı puanda haftayı kapatacak.

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Galatasaray Beşiktaş maçı 29 Nisan Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği mücadele beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

TAKIMLARIN KALAN MAÇLARI

GALATASARAY: Beşiktaş, Akhisarspor (D), Yeni Malatyaspor, Göztepe (D)

BEŞİKTAŞ: Galatasaray (D), Kayserispor, Osmanlıspor (D), Sivasspor

BAŞAKŞEHİR: Osmanlıspor (D), Sivasspor, Antalyaspor (D), Kasımpaşa

FENERBAHÇE: Kasımpaşa (D), Bursaspor, Karabükspor (D), Konyaspor

İlk maç 1988'de

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ilk defa 18 Aralık 1988 yılında bir Süper Lig maçında karşı karşıya geldi. O dönemde Terim Ankaragücü'nün, Güneş de Trabzonspor'un başındaydı. O müsabakayı Şenol Güneş'in öğrencileri 2-0 kazanmıştı. Bu maçtan sonra Şenol Güneş'in takımları, Fatih Terim'in takımlarını yenme başarısı gösteremedi.

Terim ve Güneş'in 14. randevusu

Fatih Terim ile Şenol Güneş, çeşitli takımların başında 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Terim'in öğrencileri 6 kez sahadan galip ayrılırken, Güneş’in takımları 1 kez kazanmayı başardı. İkili arasında oynanan karşılaşmalarda 6 kez de beraberlik çıktı. Bu müsabakalarda Fatim Terim'in takımları 16 kez rakip fileleri havalandırırken, Şenol Güneş'in öğrencileri 8 gol atabildi. İki teknik adam arasında 2012 yılında oynanan son maçta Galatasaray ile Trabzonspor golsüz berabere kaldı.Fatih Terim ile Şenol Güneş arasında oynanan maçlar şöyle:

23.12.2012 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 0 – Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

02.05.2012 (Fatih Terim) Galatasaray: 0 – Trabzonspor: 0 (Şenol Güneş)

28.04.2012 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 2 – Galatasaray: 4 (Fatih Terim)

25.03.2012 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 – Trabzonspor: 1 (Şenol Güneş)

11.12.2011 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 0 – Galatasaray: 3 (Fatih Terim)

21.11.1998 (Şenol Güneş) Sakaryaspor: 0 – Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

22.02.1998 (Şenol Güneş) Antalyaspor: 1 – Galatasaray: 3 (Fatih Terim)

14.09.1997 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 – Antalyaspor: 1 (Şenol Güneş)

25.01.1997 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 0 – Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

17.08.1996 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 – Trabzonspor: 0 (Şenol Güneş)

14.07.1996 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 1 – Galatasaray: 1 (Fatih Terim)

04.06.1989 (Fatih Terim) MKE Ankaragücü: 2 – Trabzonspor: 0 (Şenol Güneş)

18.12.1988 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 2 – MKE Ankaragücü: 0 (Fatih Terim)



GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Tüm taraftarların sabırsızlıkla beklediği GS BJK 29 Nisan Pazar günü oynanacak. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, TT Arena'da Beşiktaş'ı ağırlayacak.



GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARI

Şampiyonluk yarışını çok yakından ilgilendiren maçta en düşük bilet fiyatı 100 TL olarak belirlenirken, en yüksek kategori bilet fiyatı ise 1000 TL olarak açıklandı.

Biletler, 25 Nisan Çarşamba günü saat 14:00’te GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli satışa çıkacaktır. 26 Nisan Perşembe günü saat 11:00’de sadece GS Logolu Passolig kartlarına, 28 Nisan Cumartesi saat 19:00’dan sonra Beşiktaş Passolig kartı dışında tüm Passolig kartlara satış yapılacaktır.

Hakem Fırat Aydunus

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 29 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak kritik maçı yönetecek hakem Fırat Aydınus, kariyerinde 28. kez derbide düdük çalacak.

Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Aydınus, daha önce 27 derbi yönetti. 44 yaşındaki hakem, bu sezon ise biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 2 derbide görev aldı. Ligde sezonun son derbisine atanan Aydınus, iki takım arasında ilk devre Vodafone Park'ta yapılan maçta da düdük çalmıştı. Ev sahibi Beşiktaş, 14. hafta müsabakasında Galatasaray'ı Cenk Tosun, Dusko Tosic ve Alvaro Negredo'nun golleri ile 3-0 mağlup etmişti. Aydınus, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki yarı final ilk karşılaşmasını yönetmişti. Vodafone Park'ta 2-2 biten maça kırmızı kartlar damga vurmuştu. Tecrübeli hakem, Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma, Fenerbahçe'den ise Alper Potuk ve Volkan Demirel'i kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

AYDINUS YÖNETİMİNDE GALATASARAY ÖNDE

Fırat Aydınus, daha önce 7 kez Galatasaray-Beşiktaş derbisinde düdük çaldı. Galatasaray biri hükmen olmak üzere 4 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş sarı-kırmızılı ekibi 2 kez mağlup etti. Bir karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. İstanbul bölgesi hakemi Aydınus'un, 2013-2014 sezonunun 5. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yönettiği Beşiktaş-Galatasaray derbisi olaylı geçmişti. Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü bulunurken, siyah-beyazlı taraftarlar son dakikalarda sahaya girmişti. Bunun üzerine Aydınus maçın tatil edilmesine karar vermişti. Türkiye Futbol Federasyonu da Galatasaray'ı hükmen 3-0 galip ilan etmişti.

EN FAZLA DERBİ YÖNETEN HAKEM

Fırat Aydınus, faal hakemler arasında en fazla derbi yöneten isim olarak dikkati çekiyor. Daha önce 27 derbide düdük çalan Aydınus'u, 23 derbiyle FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır takip ediyor. Bülent Yıldırım 11 derbi yönetirken, Mete Kalkavan 7, Halis Özkahya 4, Ali Palabıyık ise 3 kez derbiye atandı.

Kaynak: ajanslar