Galatasaray - Beşiktaş maçı ikinci yarı CANLI İZLE "1-0"

Ligin kritik haftasında Galatasaray - Beşiktaş maçı ikinci yarı Canlı İzle maç skoru aratması futbolseverler tarafından sıkça yapılıyor. Maçla ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

Süper Lig'in 31. haftasındaki kritik derbiyle ilgili yapılan aramaların başında Galatasaray - Beşiktaş maçı ikinci yarı Canlı İzle maç skoru cümlesi yer alıyor. İki büyük takım arasında yapılan mücadele kıyasıya sürerken futbolseverler ekranları başında maçı heyecanla takip etmeye devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki bu mücadelenin sonucuna göre şampiyonluğa giden yolda bir takım yara alırken, ötekisi yoluna kaldığı yerden devam edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşma şampiyonluk yarışında büyük bir önem taşıyor. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetiyor. Şampiyonluk mücadelesinde karşı karşıya gelen iki takımı Başakşehir ve Fenerbahçe takip ediyor. Bu mücadelede önemli bir paya sahip olan bu derbi Spor Toto Süper Lig'in son derbisi olma özelliğini taşıyor. İki takım arasındaki kritik mücadele saat 19.00'dan itibaren beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanmaya başlandı. Ülkede derbi başlar başlamaz resmen hayat durdu. Galatasaray - Beşiktaş ikinci yarı ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI İKİNCİ YARI CANLI İZLE

İki takımında taraftarları da Galatasaray - Beşiktaş maçı ikinci yarı canlı izle aratmasını yapıyor. Spor Toto Süper Lig 31. haftaya girilirken Galatasaray - Beşiktaş derbisinden çıkacak sonucu tüm herkes merak ediyor. Şampiyonluk yolunda önemli bir etkisi olacak bu karşılaşmanın sonucu şimdiden merak konusu oldu. 31. haftaya Beşiktaş 62 puanla ikinci olarak girerken, Galatasaray 63 puanla lider olarak girdi. Son iki sezonun şampiyonu siyah-beyazlılar, derbiden galibiyetle ayrılarak, son 3 haftaya lider girmeyi amaçlıyor.



BEŞİKTAŞ 4 MAÇTIR KAZANIYOR



Beşiktaş, Galatasaray'ın karşısına formda bir grafikle çıkıyor. Beşiktaş son olarak Medipol Başakşehir'e Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında mağlup olmuştu. Sonraki 4 haftada Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u yendi. Beşiktaş bu sezon ilk kez Süper Lig'de 4 maç üst üste kazandı.

Spor 29 Nisan 2018 18:20 Galatasaray - Beşiktaş maçı CANLI İZLE - CANLI MAÇ İZLE Süper Ligin 31. haftasında herkesin merakla beklediği Beşiktaş-Galatasaray maçı başlamak üzre. Bakalım bu büyük derbiyi kazanan kim olacak? Galatasaray - Beşiktaş maçı CANLI İZLE - CANLI MAÇ İZLE

GERGİN BİR HAFTANIN ARDINDAN DERBİ

Gergin geçen bir haftanın ardından derbide Beşiktaş, zirveyi için büyük bir mücadele verecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun tatil ettiği Fenerbahçe maçının kaldığı yerden oynanmasına karar vermesinin ardından Beşiktaş camiası hareketle günler yaşadı.

Divan kurulu üyeleriyle olağanüstü istişare toplantısı yapan kulüp yönetim kurulu, 3 Mayıs'taki yarı final rövanş maçına çıkmama kararı aldı.

PEPE OYNAYABİLECEK



Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören ve bir maç cezası nedeniyle Süper Lig'deki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında görev alamayan Pepe, derbide forma giyebilecek.

Yine kupa mücadelesinde yedekte olmasına rağmen tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna gönderilen Tolga Zengin de açıklanan bir maçlık ceza sonrası kadroda yer alabilecek.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in Galatasaray karşısında şu 11'i çıkarması bekleniyor:

Fabricio Agosto Ramirez, Gökhan Gönül, Pepe, Dusko Tosic, Adriano Correia, Gary Medel, Atiba Hutchinson (Tolgay Arslan), Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Ryan Babel, Alvaro Negredo

GALATASARAY'DA ÜÇ OYUNCU CEZA SINIRINDA YER ALIYOR



Galatasaray'da sarı kart cezalısı Serdar Aziz maçta forma giyemeyecek. Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sofiane Feghouli, Maicon Roque ve Sinan Gümüş yarın kart görmeleri durumunda, ligin 32. haftasındaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçında görev alamayacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ



Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Beşiktaş karşısında şu 11'i görevlendirmesi bekleniyor:

Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Jason Denayer, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Fernando Reges, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis

GALATASARAY'IN EVİNDE PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR



Galatasaray, Süper Lig'de sahasında uzun süredir maç kaybetmiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda yaptığı son 17 lig maçında yenilmedi. Süper Lig'de evindeki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 17 müsabakadan 16 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

MELO'DAN MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Galatasaray'da oynadığı 4 yıl boyunca taraftarın sevgilisi olan Felipe Melo, Galatasaray'ı unutamıyor.

Melo, bu sefer de resmi Twitter hesabı aracılığıyla bir paylaşımda bulunarak Sarı Kırmızılılar'a yarın Türk Telekom Arena'da oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde başarı diledi.

Kariyerini Palmerias'ta sürdüren Brezilyalı futbolcu Türkçe olarak yazdığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Pazar günü İmparator ve Aslanların derbi günü. O gün o sahada olmak için neler vermezdim. Orada olamasam da kalbim, dualarım 30 milyon Aslan gibi sizlerle olacak.Başta hocam Fatih Terim olmak üzere bütün arkadaşlarıma güveniyorum. Haydi Cim Bom! #hedef21 için kenetlen."

DERBİNİN BİLET FİYATLARI

Şampiyonluk yarışını çok yakından ilgilendiren maçta en düşük bilet fiyatı 100 TL olarak belirlenirken, en yüksek kategori bilet fiyatı ise 1000 TL olarak açıklandı. Biletler, 25 Nisan Çarşamba günü saat 14:00’te GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli satışa çıkacaktır. 26 Nisan Perşembe günü saat 11:00’de sadece GS Logolu Passolig kartlarına, 28 Nisan Cumartesi saat 19:00’dan sonra Beşiktaş Passolig kartı dışında tüm Passolig kartlara satış yapılacaktır.

İKİ TEKNİK ADAM 14. KEZ KARŞI KARŞIYA

Fatih Terim ile Şenol Güneş, çeşitli takımların başında 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Terim'in öğrencileri 6 kez sahadan galip ayrılırken, Güneş’in takımları 1 kez kazanmayı başardı. İkili arasında oynanan karşılaşmalarda 6 kez de beraberlik çıktı. Bu müsabakalarda Fatim Terim'in takımları 16 kez rakip fileleri havalandırırken, Şenol Güneş'in öğrencileri 8 gol atabildi. İki teknik adam arasında 2012 yılında oynanan son maçta Galatasaray ile Trabzonspor golsüz berabere kaldı.Fatih Terim ile Şenol Güneş arasında oynanan maçlar şöyle:

23.12.2012 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 0 – Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

02.05.2012 (Fatih Terim) Galatasaray: 0 – Trabzonspor: 0 (Şenol Güneş)

28.04.2012 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 2 – Galatasaray: 4 (Fatih Terim)

25.03.2012 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 – Trabzonspor: 1 (Şenol Güneş)

11.12.2011 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 0 – Galatasaray: 3 (Fatih Terim)

21.11.1998 (Şenol Güneş) Sakaryaspor: 0 – Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

22.02.1998 (Şenol Güneş) Antalyaspor: 1 – Galatasaray: 3 (Fatih Terim)

14.09.1997 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 – Antalyaspor: 1 (Şenol Güneş)

25.01.1997 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 0 – Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

17.08.1996 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 – Trabzonspor: 0 (Şenol Güneş)

14.07.1996 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 1 – Galatasaray: 1 (Fatih Terim)

04.06.1989 (Fatih Terim) MKE Ankaragücü: 2 – Trabzonspor: 0 (Şenol Güneş)

18.12.1988 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 2 – MKE Ankaragücü: 0 (Fatih Terim)

GALATASARAY 0-0 BEŞİKTAŞ CANLI

1'Derbi ev sahibi Galatasaray'ın vuruşu ile başlıyor.

2'Sağ kanatta topu rakibinden çalan Sofiane Feghouli son çizgiye inerek meşin yuvarlağı altıpas çizgisine doğru yerden göndermek istiyor ancak savunma araya giriyor.

4'Orta alan mücadelesinde Younes Belhanda rakibi Gary Medel'e dirseği ile faul yapıyor ve pozisyon sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

5'Ceza sahası sağ çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Ricardo Quaresma ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak savunma bu topu karşılamayı başarıyor.

8'Ev sahibi sarı kırmızılılar kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

11'Bu dakikalarda karşılıklı top kayıpları ile mücadele devam ediyor.

13'Sağ kanattan topla birlikte hareketlenen Gökhan Gönül takım arkadaşı Anderson Talisca'nın savunma arkasına kaçtığını farkederek havadan uzun oynuyor ancak yan hakem bayrağını Brezilyalı yıldız için kaldırıyor.

14'Siyah beyazlılar sağ kanattan bu kez Ricardo Quaresma ile geliyor. Portekizli yıldız ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Alvaro Negredo kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

17'Ricardo Quaresma topla birlikte sağ çaprazda hareketleniyor ve havadan uzun pasını ceza sahasına doğru gönderiyor ancak kaleci Fernando Muslera çıkarak meşin yuvarlağı kontrol ediyor.

20'Beşiktaş gole çok yaklaşıyor! Savunmada Denayer'in yaptığı hatayı değerlendiren Alvaro Negredo sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Golcü oyuncu ceza sahasına girmeden aşırtma vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

22'Sarı kırmızılılarda ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sakatlanan Mariano Filho sahayı terk etmek zorunda kalıyor ve yerine Martin Linnes oyuna dahil oluyor.

23'GOOOLL!! Sarı kırmızılılar Fernando Reges ile öne geçiyor! Sağ kanattan gelişen atakta Garry Rodrigues'in pası ile ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Yuto Nagatomo son çizgiye inmeden pasını altıpas çizgisine doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Fernando Reges yerden vuruşu ile meşin yuvarlağı filelere gönderiyor.

25'Ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Anderson Talisca pasını ceza sahası içerisine hareketlenen Alvaro Negredo'ya göndermek istiyor ancak meşin yuvarlak savunmadan sekerek ceza sahası içi sol çaprazında Ricardo Quaresma'nın önüne düşüyor. Portekizli yıldız bekletmeden yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Fernando Muslera sol köşeye uzanarak bu topu kontrol etmeyi başarıyor.

29'Anderson Talisca sağ kanatta son çizgiye inmeden pasını ceza sahası içi sağ çaprazına hareketlenen Ricardo Quaresma'ya gönderiyor. Golcü oyuncu bekletmeden sağ ayağının dışı ile vuruşunu yapıyor ancak bu top doğrudan kaleci Fernando Muslera'nın üzerine gidiyor.

31'Siyah beyazlılarda Alvaro Negredo kısa süreli sakatlık geçiriyor.

34'Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Younes Belhanda ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Bafetimbi Gomis'den sekerek yükselen topa Maicon Roque kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Fabricio Agosto üzerine gelen bu topu rahatlıkla kontrol ediyor.

35'Kara kartallarda ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sakatlığı devam eden Alvaro Negredo oyundan alınırken yerine Jeremain Lens oyuna dahil oluyor.

36'Savunma hatasını değerlendiren Bafetimbi Gomis sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Golcü oyuncu ceza sahasına girer girmez çok sert vuruyor ancak kaleci Fabricio Agosto gole izin vermiyor.

39'Adriano Correia sol çaprazdan ceza sahasına sokuluyor ve ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Anderson Talisca kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

41'Bu dakikalarda tempo çok yükseliyor ve adeta top bir o kalede bir bu kalede diyebiliriz.

43'İlk yarıda son dakikalara girilirken orta alanda çok hareketli bir bir mücadeleye şahit oluyoruz.

44'Beşiktaş'ta Adriano Correia rakibi Martin Linnes'e yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor.

45'Dördüncü hakemin işareti ile müsabakanın ilk yarısının sonuna en az 2 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

45'Hakem Fırat Aydınus'ın düdüğü ile derbi devre arasına giriyor.

46'Müsabakanın ikinci yarısı konuk ekip Beşiktaş'ın vuruşu ile başlıyor.

46'Jeremain Lens'in pası ile ceza yayı gerisinde topla buluşan Tolgay Arslan bekletmeden sert vuruyor ancak top kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

49'Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Younes Belhanda ortasını uzak direğe doğru gönderiyor ancak meşin yuvarlağa son anda savunmada Pepe müdahele ediyor ve tehlikeyi önlüyor.

50'Kara kartallar gole çok yaklaşıyor. Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Ricardo Quaresma sağ ayağı ile güzel bir şut çıkartıyor ancak kaleci Fernando Muslera sağ üst köşeye giden topu aynı güzellikte kurtarıyor.

53'Ceza yayına sokulan Younes Belhanda doğrudan kaleyi düşünüyor ancak bu top doğrudan kaleci Fabricio Agosto'nun üzerine gidiyor.

53'Beşiktaş gole çok yaklaşıyor. Savunma arkasına havadan uzun gönderilen top Maicon'dan sekerek Ryan Babel'in koşu yoluna düşüyor. Tecrübeli oyuncu kaleci ile karşı karşıya müsait pozisyonda ceza sahasına girer girmez vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

56'Orta alanda rakibi Ryan Donk ile girdiği ikili mücadele sonrasında Anderson Talisca yerde kalıyor ve kısa süreli sakatlık geçiriyor.



Kaynak: Spor