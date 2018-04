Galatasaray-Başakşehir maçı kadrosu, saat kaçta,hangi kanalda?

Süper Lig'de 29. haftanın en önemli maçında Galatasaray ile Başakşehir şampiyonluk yolunda kritik bir mücadele verecek.Peki, Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz? Tüm detaylar sizin için haberimizde!

Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında lider Başakşehir'i konuk edecek. Lig'de 59 puanla lider durumda olan Medipol Başakşehir, 57 puanlı takipçisi Galatasaray'ı yenerek yerini kaptırmamanın peşinde.Şampiyonluk yolunda çok büyük bir önem taşıyan mücadelede iki taraf da 3 puan için sahaya çıkacak. Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ne son dakika golüyle kaybeden Galatasaray, liderliği Başakşehir'e kaptırdı. Galatasaray, evinde kazanarak tekrar liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Başakşehir ise deplasmanda 3 puanı alarak maç fazlasıyla Beşiktaş'a kaptırdığı liderliği geri almanın peşinde.

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de bugün 20. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 19 maçtan 9'unu Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı. İki ekibin zorlu mücadelesi öncesindeki son gelişmeleri ve maç hakkındaki tüm detaylı bilgileri haberimizden bulabilirsiniz!

GALATASARAY- BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşılaşacak. İki ekibin zorlu mücadelesi, 15 Nisan Pazar (bugün) akşamı saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visça, Arda, Elia, Adebayor

Galatasaray'da önemli Başakşehir maçın öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Sarı-kırmızılı takım neredeyse tam kadro çıkacak Başakşehir'e karşı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, GALATASARAY MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında pazar günü (bugün) deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 4 gruba ayrılan futbolcular ayak tenisi oynadı. Abdullah Avcı ve teknik ekibi de ayak tenisi çalışmasında bir grupta yer aldı. Antrenmanda sakatlıkları devam eden Stefano Napoleoni ile Mossoro yer almadı. Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı.

GALATASARAY, BAŞAKŞEHİR MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı ve sonra Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi.

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 20. randevuda

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig’de 20. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig’de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 19 maçtan 9’unu Galatasaray, 6’sını Medipol Başakşehir kazandı, 4’ü de berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 4 maçı kazanamayan Galatasaray’ın 32 golüne, son 3 randevudan galibiyetle ayrılan Medipol Başakşehir 31 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapılan müsabakayı Medipol Başakşehir 5-1 kazandı.

Galatasaray'ın Sahasındaki Maçlar

Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 4 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı. Evinde rakibini son 3 maçta yenemeyen sarı-kırmızılılar, 2 kez berabere kaldı, geçen sezon 2-1'lik skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar sahasındaki 9 maçta 20 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.

Terim & Avcı ikinci kez karşı karşıya

Fatih Terim ile Abdullah Avcı 2. kez karşı karşıya gelecek. 11 Eylül 2011’deki ilk maçta Avcı yönetimindeki Başakşehir, Atatürk Olimpiyat’ta Terim’li Galatasaray’ı 2-0 mağlup etmişti.

GS'nin hedefi 10’da 10 yapmak

Galatasaray, Türk Telekom’da 9 maçtır hiç puan kaybetmiyor. En son Fenerbahçe derbisi golsüz berabere bitmişti. Aslan daha sonra 9 farklı rakibini konuk ettiği maçların hepsini kazandı.

Başakşehir’i de yenerse; iç sahada 2005-2006’dan sonra, Türk Telekom’da ise ilk kez 10 maçlık bir galibiyet serisi yakalayacak. Cim Bom, Eric Gerets’le 2005- 2006’da Ali Sami Yen’deki peş peşe 10 lig maçını da kazanmıştı.

Galatasaray, son 7 maçta bir kez kazandı

Galatasaray, turuncu-lacivertli takımla ligde yaptığı son 7 maçta sadece bir kez galip gelebildi. İki takım arasında ligdeki son 7 müsabakadan 2'si berabere bitti, Medipol Başakşehir 4, Galatasaray bir kez 3 puana ulaştı.

Napoleoni yok!

Medipol Başakşehir’de, sakatlığı süren İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni, Galatasaray karşılaşmasında görev yapamayacak. Turuncu-lacivertli ekipte, tedavisi süren Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro’nun durumu ise maç gününde netlik kazanacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, Mossoro’nun yetişmemesi durumunda orta sahada Arda Turan’a forma vermesi bekleniyor.

3 futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir’de, Galatasaray karşılaşması öncesinde Emmanuel Adebayor, Junior Caiçara ve Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, bugünki mücadelede kart görmeleri halinde, 30. haftadaki Kayserispor karşılaşmasında oynayamayacak.

Mossoro müjdesi!

Adalesindeki yırtık nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen Mossoro’dan güzel haber geldi!! 5 gündür idmanlara çıkan ve son 3 antrenmanda takımla çalışan 34 yaşındaki başarılı futbolcunun bugün kadroda olacağı öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın oyun sisteminde önemli bir yeri olan Brezilyalı yıldızın yokluğunda Arda Turan forvet arkasında görev yapmıştı. Avcı, sakatlıktan yeni kurtulduğu için yüksek ihtimalle Mossoro’yu kulübede koz olarak tutacak.

Taraftarlar dev maça hazır

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Başakşehir maçı biletlerinin büyük bölümünü tüketmiş durumda. Dev mücadelede 50 bin kişinin Galatasaray’ı desteklemesi bekleniyor. Bu sezon sahasında sadece

Fenerbahçe’ye puan kaybeden Cim Bom, yine taraftar desteğiyle zirveyi geri almanın hesapları içinde.

Epureanu’ya özel görev

Başakşehir’in savunmadaki lideri Epureanu’ya Galatasaray maçında büyük iş düşecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, tecrübeli stoperden maç boyunca Gomis’e yakın oynamasını istedi. Krallık yarışında zirvede bulunan Fransız forveti ceza sahasında minimum düzeyde topla buluşturmayı planlayan Avcı, rakibini uzaktan şut atmaya zorlayacak. Başarılı hoca, hücumda ise duran topları büyük koz olarak görüyor.

Adebayor, Galatasaray'a karşı kendi rekorunun peşinde

Togolu yıldız, ligde 6 gol attığı sarı-kırmızılı ekibin filelerini bir kez daha havalandırırsa kariyerinde en çok gol attığı takımlar sıralamasında Galatasaray, Aston Villa ile ilk sırada olacak.

Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Emmanuel Adebayor, bugünki rakipleri Galatasaray'a karşı 1 gol daha atarsa kariyerindeki lig maçları dikkate alındığında Aston Villa ile en çok skor ürettiği takım sarı-kırmızılılar olacak. Fransa, İngiltere, İspanya ve Türkiye'de toplam 8 farklı kulüpte top koşturan Adebayor, bugüne kadar ligde en fazla golü Aston Villa ağlarına gönderdi. Aston Villa filelerini 7 kez havalandıran Togolu yıldız, Galatasaray, Newcastle United, Blackburn Rovers, Tottenham ve Derby County ağlarını ise toplam 6 kez sarstı. Adebayor, ligde Galatasaray'a 1 gol daha atarsa en çok gol attığı takım sıralamasında sarı-kırmızılılar, Aston Villa ile birlikte ilk sıraya yükselecek. Adebayor, 2 ve üzeri gol atması durumunda ise en çok gol attığı takım sıralamasında Galatasaray tek başına ilk sıraya çıkacak.

İki maçta 6 gol

Medipol Başakşehir'e 2016-2017 sezonunun devre arasında transfer olan Togolu yıldız, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında turuncu-lacivertli ekibin sahasında, Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçta 3 kez gol sevinci yaşamıştı. Deneyimli futbolcu, bu sezonun ilk yarısında yine turuncu-lacivertli ekibin sahasında 5-1 kazandığı mücadelede de 3 kez fileleri havalandırmıştı. Adebayor, bu hafta oynanacak maçla birlikte Türk Telekom Stadı'nda da ilk kez sahaya çıkmış olacak. Yıldız futbolcu, Galatasaray karşısındaki performansına benzer bir durumu Arsenal formasıyla Derby County'ye karşı yaşamıştı. Adebayor, Derby'ye karşı oynadığı 2 maçta da hat-trick yapmayı başarmıştı.

Başakşehir’in rekor maçı

Turuncu-Lacivertliler, geçen sezon 29. haftayı 60 puanda tamamlamıştı. Bu da Başakşehir’in bitime 5 maç kala lig tarihinde topladığı en yüksek puandı. Abdullah Avcı ve öğrencileri bugün Türk Telekom Stadı’nda galibiyete uzanırsa, 29. haftada 62 puana ulaşacak ve liderlik koltuğunun tek sahibi olacak. İstanbul ekibi geçen sezon lig maratonunu ise 73 puanla 2. sırada bitirmişti.

Başakşehir zoru seviyor

Başakşehir, bu sezon Fenerbahçe (3-2) ve Trabzonspor (1-0) deplasmanlarından galibiyetle ayrıldı, Beşiktaş’la da Vodafone Park’ta 1-1 berabere kaldı. Abdullah Avcı ve öğrencileri ayrıca 24

puanla bu sezon Fenerbahçe’den sonra (26 puan) deplasmanda en iyi karnesi olan takım. 7 galibiyet, 3 beraberlik yaşadığı rakip sahalardan 4 kez puansız döndü

İRFAN CAN KAHVECİ: "GALATASARAY MAÇINA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, Galatasaray maçına kazanmak için çıkacaklarını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Medipol Başakşehir’de hazırlıklar sürerken, genç oyuncu İrfan Can Kahveci, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galatasaray maçı hazırlık sürecini olumlu bir şekilde geçirdiklerini söyleyen milli futbolcu, “Her zamanki gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim için farklı bir maç değil. Önümüzdeki her maç final maçı. Her zamanki gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz ve olumlu geçiyor. Milli takıma gittikten sonra tabi kendime öz güvenim arttı. Bu performansıma da yansıdı. Herkes derbide oynamak ister hoca şans verirse ben de oynamak istiyorum” şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'IN GENÇLERBİRLİĞİ'NE YENİLMESİ AVANTAJ OLDU"

Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği deplasmanında aldığı 1-0’lık mağlubiyetin kendilerine avantaj sağladığını ifade eden İrfan Can, "Aslında bu maçtan sonra avantajlı duruma geçebiliriz ama her şeyin bittiği bir maç değil. Bizim için her maç final. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Galatasaray’ın Gençlerbirliği’ne kaybetmesi tabii ki bize bir avantaj sağladı. Biz de kazanıp daha büyük avantaj sağlamak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"GALATASARAY MAÇINA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Genç futbolcu, sarı-kırmızılılar karşısında alınacak 1 puanın da kendileri açısından iyi olacağını vurgulayarak, “Çok bir stres yok heyecan var tabii ki sonuçta şampiyonluğa gidiyoruz. Her zamanki oyunumuz göstereceğiz. Bu sene nasıl oynadıysak o oyunu oynayacağız ve kazanacağımızı düşünüyorum. 1 puan da iyi ama biz her zaman kazanmak için oynuyoruz. Bu maça da kazanmak için çıkacağız. İlk maç çok farklı bir maçtı iyi geçti bizim açımızdan. Bu maçta iyi başlayıp iyi bitireceğimizi düşünüyorum” diye konuştu. Öte yandan İrfan Can Kahveci, önceki gün takım arkadaşlarıyla birlikte çıktığı yemekte maçla ilgili bir şey konuşmadıklarını ve kafa dağıtma amacıyla birlikte yemek yediklerini söyledi.

GAEL CLICHY: “KENDİ OYUNUMUZU OYNARSAK GALATASARAY MAÇINDAN İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALIRIZ”

Medipol Başakşehir’in Fransız futbolcusu Gael Clichy, bugüne kadar oynadıkları etkili futbolcu oynadıkları takdirde Galatasaray maçından istedikleri sonucu alacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Galatasaray ile mücadele edecek. Başakşehir’in başarılı sol beki Gael Clichy, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray maçına normal bir maç gibi baktıklarını söyleyen Clichy, “Normal maç gibi bakıyoruz. Geçmiş güzeldir ama geçmiş geçmişte kalmıştır. Daha önce verdiğim röportajda bizim en tehlikeli rakibimizin kendimiz olduğunu söylemiştim. Bence biz kendi futbolumuzu oynadığımız zaman bizim ligde gol atamayacağımız takım yok. Bizim takımımızda orada oynamış, kaliteli isimler var. Baskıyı kaldıracak isimler var. Çok büyük bir taraftarın önünde oynayacağız. Ben de İngiltere’de çok daha kalabalık taraftara karşı oynadım. Güzel maç bizi bekliyor” diye konuştu.

“KAZANDIKTAN SONRA KİMSE BİZE KUPAYI ALIN DEMEYECEK”

Kazandıkları takdirde büyük takıma karşı büyük bir galibiyet almış olacaklarını belirten Fransız futbolcu, “Kazanırsak çok büyük bir galibiyet olacak. Çünkü büyük bir takıma karşı alınacak bir galibiyet. Ama kazandıktan sonra kimse bize kupayı alın demeyecekler. Geride kalan maçlarda var. Bu maçı güzel bir sonuçla galip gelmek istiyoruz. Artık maç maç bakıyoruz. Defansı takım olarak yaparsın. Takım olarak gerçekleştirdiğin zaman gol yemezsin. Bence inanıyorum ki bu zamana kadar oynadığımız etkili futbolu oynarsak zaten istediğimiz sonucu da alacağımızı düşünüyorum” dedi.

