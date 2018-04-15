Galatasaray-Başakşehir maçı ikinci yarı CANLI İZLE- ''0-0'

Süper Lig'de 29. haftanın en önemli maçı olan Galatasaray ile Başakşehir'in şampiyonluk yolundaki kritik mücadelesinin ilk yarısı bitti. Taraftarların merakla beklediği heyecanı yüksek bu mücadelede son durum ne? Skor tablosu!

Süper Lig'de 29. haftanın en önemli maçının ilk yarısı bitti. Galatasaray Başakşehir maçını canlı izlemek için yerlerini alan taraftarlar kritik mücadele boyunca hop oturup hop kalktı. Galatasaray Başakşehir maçını canlı yayınıyla birlikte devre arası maç skorunu da sizinle paylaşıyoruz. 29. haftanın en kritik maçı olan Galatasaray Başakşehir maçında iki ekibin zorlu mücadelesi, 15 Nisan Pazar (bugün) akşamı saat 19.00'da başlamıştı. Mücadele beIN Sports kanalından naklen yayınlanıyor!

Geçtiğimiz hafta deplasmanda 3 puan kaybeden Fatih Terim'in öğrencileri, Başakşehir karşısında 3 puanın sahibi olmak için mücadele edecek. Öte yandan Başakşehir ise Galatasaray'dan puan alarak şampiyonluk yarışından önemli bir avantaj yakalamak istiyor.

Süper Lig'de oynanan 29. hafta maçlarının ardından puan durumu yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Maç fazlasıyla liderlik konumuna oturan Beşiktaş bu hafta deplasmanda Akhisar'ı 3-0'la geçti. Zirve yarışında iddiasını sürdüren Fenerbahçe bu hafta Sivasspor deplasmanından 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. İşte, Süper Lig puan durumu ve 29. hafta maç sonuçları.

Maç skoru şuan için: 0-0

29. HAFTA MAÇ SKORLARI

Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş

Kasımpaşa 2 - 0 Kardemir Karabükspor

Yeni Malatyaspor 1 - 1 Alanyaspor

Sivasspor 1 - 2 Fenerbahçe

Kayserispor - Gençlerbirliği

Göztepe - Bursaspor

Antalyaspor - Atiker Konyaspor

Galatasaray - Medipol Başakşehir

Osmanlıspor - Trabzonspor

SÜPER LİG 30. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Başakşehir-Kayserispor

Gençlerbirliği-Osmanlıspor

Karabükspor-Bursaspor

Trabzonspor-Sivasspor

Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray

Konyaspor-Kasımpaşa

Akhisarspor-Göztepe

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe-Antalyaspor

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Aykut Kocaman'dan Galatasaray-Başakşehir maçı yorumu:

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman karşılaşma sonrası mücadeleyi değerlendirdi.

Yarın oynanacak olan Galatasaray - Başakşehir maçının sorulması üzerine Kocaman, "Ya bir takım kazanacak 6 puanlık bir fark olacak ya da berabere bitecek 4 puanlık bir avantaj olacak. Benim oturduğum yerden baktığıma göre bizim maçı kazanmamız gerekiyordu kazandık. Şimdi hangi skor çıkarsa çıksın hak eden kazansın ki doğruları yapan hak edenler kazanmaya başladığı zaman herkes kazanmaya başlıyor. Benim o maçla ilgili temennim bizim ne avantaj sağlayacağımızın ziyade hak edenin kazanmasıdır" diye konuştu.

''Ligin sonu yaklaşırken üzerimizdeki iki rakibin karşılaşacağı haftada buradan yararlanabileceğimiz tek şey kazanmaktı. Maçı kazanmaya giderken bir takım sıkıntılar ve zorluklar vardı. Özellikle Sivasspor üzerimizdeki üç rakibi mağlup etmeyi başarmıştı. Geçen hafta 5-0 kaybettikten sonra oynamak çok kolay değildi. Sivasspor 5-0'lık maçın ardından gücünü bu maça saklamış gibiydi. Fiziksel odaklanması iyiydi. Tam da bu anlamda bu şekilde olduğunu maç başladıktan sonra çok net bir şekilde gördük. Özellikle ilk 15 dakika sert oyunu kontrolünü elimize aldığımız ancak öbür taraftan da sert ve hızlı atak temel özelliği olan Sivasspor ile karşılaştığımız bir an oldu. Bu bölümü atlattıktan sonra hem öne geçmeyi başardık ardından farkı attırarak belki 2-0'dan sonra daha çok atacağımız oyunu oynadık. İkinci yarı bizim açımızdan iki şeye ihtiyacımız vardı. 2-0'lık skor Sivasspor'u oyunu tutacaktı. Bir kaç tane fırsat yakalamamıza rağmen farkı attırmayı başaramadık. İkinci yarı koruma kaygısı biraz daha ağır bastı. Özellikle atakları sonladıramamız oyunun şekli Sivasspor'un insiyatifine döndü. Galatasaray ve Başakşehir yarın oynayacağı maç öncesi 1 hafta önce rakiplerimizle üzerimizde olan 13 puanlık toplam farkı bugün 6 ya da 7 puanlık bir farka indirme fırsatı yakaladık. Bu nedenle çok mutluyum" dedi.

Havalanında taraftarın tepkisi

Takımı karşılamaya gelen bir taraftarın kendisine yönelik tepkisinin hatırlatılması üzerine Kocaman, "Bir kişinin reklam amacıyla yapmak istediği bir şeyi burada konuşmanın bir anlamı yok. Bunlarla ilgili yanıtlarımı daha önce defalarca verdim. O nedenle bu algı yönetiminin içinde olmak istemiyorum. Ben bildiklerimle işimi yapmaya çalışıyorum. Takımı yönetmeye çalışıyorum. İlk 11 haftada 33 puanın 16'sını yitirdik biz, ben de görevimi bırakmış devam etmek niyetinde değildim. Sonraki zamanda bir takım şeyler yerine oturdu biraz daha doğru oyun, doğru ve birbirine tamamlayan oyuncularla beraber 17 maçlık periyotta en çok puan toplayan takım biziz. Sıkıntısını çektiğimiz şey 11 haftada yitirdiğimiz 16 puan ya da yakın geçmişe dönersek kendi sahamızda yitirdiğimiz Akhisar maçı o maçı çevirebilmiş olsaydık hem en fazla gol atan hem de en fazla puan toplayan takımı olacaktık. Dolasıyla bunları anlatmaktan konuşmaktan gına geldi, cevap vermekten de gına geldi" şeklinde konuştu.

Giuliano'nun performansı

Sivasspor seyircisine teşekkür eden ve Brezilyalı oyuncu Giuliano'nun performansını değerlendiren Kocaman, "Dönemsel olarak oyuncuların inişleri, çıkışları olur bu çok doğal. Bizim formatımız da herhangi bir değişiklik yok. Son paslarda bugün hata yaptı bir kaç tane olumsuz görüntü olabilir ama benim oyuna bakışımızda bugün çok önemli işler yaptı. Belki ofansif anlamda seçimlerinde doğru ve becerili olmayabilir ama bugün takım yönetimi takımı coğaltma ve takımı tamamlama anlamında gereken her şeyi yaptı. Performansında önemli bir düşüş olduğunu düşünmüyorum. Milli takımla alakası olmadığını düşünüyorum. Zihinsel olarak kuvvetli bir oyuncu" şeklinde konuştu.

Kaynak: Ajanshaber