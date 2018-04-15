Galatasaray-Başakşehir maçı CANLI İZLE-CANLI MAÇ İZLE

Süper Lig'de 29. haftanın en önemli maçı olan Galatasaray ile Başakşehir'in şampiyonluk yolundaki kritik mücadelesinin saati geldi! Peki, Galatasaray - Medipol Başakşehir hangi kanalda şifresiz ve maç saat kaçta? CANLI YAYIN-CANLI MAÇ İZLE!

Süper Lig'de 29. haftanın en önemli maçının günü saati geldi. Taraftarlar Galatasaray Başakşehir maçını canlı izlemek için yerlerini aldı. Galatasaray Başakşehir maçını canlı yayınlayacak uydu kanalları listesini sizlerle paylaşıyoruz. 29. haftanın en kritik maçı olan Galatasaray Başakşehir maçında iki ekibin zorlu mücadelesi, 15 Nisan Pazar (bugün) akşamı saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports kanalından naklen yayınlanıyor!

Geçtiğimiz hafta deplasmanda 3 puan kaybeden Fatih Terim'in öğrencileri, Başakşehir karşısında 3 puanın sahibi olmak için mücadele edecek. Öte yandan Başakşehir ise Galatasaray'dan puan alarak şampiyonluk yarışından önemli bir avantaj yakalamak istiyor.

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 20. randevuda

Geride kalan lig maçlarından 9'unu sarı-kırmızılılar, 6'sını turuncu-lacivertliler kazandı. Medipol Başakşehir, rakibiyle yaptığı son 7 lig maçında bir kez yenildi - Galatasaray, ev sahibi olduğu maçlarda rakibine bir kez mağlup oldu. Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 20. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 19 maçtan 9'unu Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı.

GALATASARAY - M. BAŞAKŞEHİR

STAT: Türk Telekom Stadı

SAAT: 19.00

HAKEM: Halil Umut Meler

YAYIN: beIN Sports

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis.

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Clichy, Epureanu, Da Costa, Caiçara, Mahmut, Emre, Arda, Elia, Visca, Adebayor.

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Rekabetteki son 4 maçı kazanamayan Galatasaray'ın 32 golüne, son 3 randevudan galibiyetle ayrılan Medipol Başakşehir 31 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabakayı Medipol Başakşehir 5-1 kazandı.

Başakşehir’de 5 futbolcu, eski takımı Galatasaray’a karşı oynuyor

Medipol Başakşehir’de Alparslan Erdem, Uğur Uçar, Chedjou, Emre Belözoğlu ve Arda Turan, eski takımı Galatasaray karşı mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Bu maçta birçok futbolcu eski takımına karşı oynayacak. Başakşehir’de daha önce sarı-kırmızılılarda forma giymiş 5 futbolcu bulunuyor. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın görev vermesi halinde Alparslan Erdem, Uğur Uçar, Chedjou, Emre Belözoğlu ve Arda Turan, eski ekibine karşı mücadele edecek.

Galatasaraya’a rahat yok

Başakşehir, deplasmanda Galatasaray’a karşı oynadığı son üç karşılaşmadan 2 beraberlik, 1 galibiyet çıkarmayı başardı. Geçtiğimiz sezonun 10. haftasında sarı-kırmızılılara konuk olan Avcı’nın takımı, Jan Olde Riekerink’in başında bulunduğu Galatasaray’ı Mehmet Batdal ve Yalçın Ayhan’ın golleriyle 2-1 mağlup etmişti.

2015-2016 sezonunda ise 23. haftada Aslan ile 3-3 berabere kalan turuncu-lacivertliler, bir önceki sezon da sahadan 2-2’lik eşitlikle ayrılmıştı.

Başakşehir, deplasmanda Galatasaray’a yenilmiyor

Medipol Başakşehir, Galatasaray ile deplasmanda oynadığı son üç maçta rakibine mağlup olmadı. Turuncu-lacivertliler, bu karşılaşmalarda rakibi karşısında 2 beraberlik, 1 galibiyet elde etti.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. 59 puanla rakibinin iki puan önünde ikinci sırada bulunan turuncu-lacivertli ekip, bu önemli mücadeleyi de kayıpsız geçerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor. 15 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak.

En fazla gol Galatasaray’a

Medipol Başakşehir’in, 2014-2015 sezonundan bu yana ligde en çok gol attığı takım Galatasaray. Abdullah Avcı’nın öğrencileri, söz konusu dönemde oynanan 7 maçta rakip ağlara tam 20 gol bıraktı. İstanbul temsilcisi, bu süreçte sadece bir müsabakada skor üretemedi.

Avcı, Terim’e kaybetmiyor

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyeri boyunca Fatih Terim ile ligde iki defa karşılaştı. Avcı, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldığı bu maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında 15 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. 59 puanla rakibinin iki puan önünde liderlik koltuğunda oturan turuncu-lacivertliler, bu maçı kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir eşiği de geride bırakmak istiyor. Abdullah Avcı yönetiminde özellikle son yıllarda yükselen bir grafik çizen İstanbul ekibi, bu başarısını sarı-kırmızılı takım karşısında da sürdürmenin peşinde.

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak bu önemli mücadele aynı zamanda teknik adamların da taktiksel savaşlarına sahne olacak. Sahasında seyircisinin de desteğiyle Başakşehir’i baskı altına almayı planlayan Cimbom, yetenekli hücum oyuncularıyla da sonuca gitmeye çalışacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in de maçın gidişatına göre çeşitli taktiksel varyasyonlar denemesi bekleniyor.

Oyun içinde ortaya çıkan her türlü skor karşısında taktik anlayışını ve disiplinini bozmadan rakiplerine üstünlük kurmaya çalışan Medipol Başakşehir’de deneyimli teknik adam Abdullah Avcı da kadro planlamasında ince eleyip sık dokuyor. 54 yaşındaki Avcı’nın, tüm bunların yanında deneyimli çalıştırıcı Fatih Terim karşısında bir de psikolojik üstünlüğü bulunuyor.

Terim’e karşı yenilmedi

Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyeri boyunca Fatih Terim ile ligde iki defa karşı karşıya geldi. İlk randevularına 1999-2000 sezonunda çıkan iki teknik adamdan Terim, o zaman Galatasaray’ı çalıştırırken, Avcı da İstanbulspor’un başındaydı. Ali Samiyen Stadı’nda oynanan bu müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.

Son mücadelelerini ise 2011-2012 sezonunda oynayan Abdullah Avcı ve Fatih Terim’in bu düellosunda kazanan Avcı olmuştu. O günkü ismiyle İstanbul Büyükşehir Belediyespor, evinde Galatasaray’ı Efe İnanç ve Webo’nun golleriyle 2-0 mağlup ederek üç puanı cebine koymayı başardı.

İKİ TAKIM ARASINDA YAPILAN SON MAÇLAR

2012/2013 SSL Başakşehir 1 - 3 Galatasaray

2012/2013 SSL Galatasaray 2 - 0 Başakşehir

2014 HAZ Başakşehir 1 - 3 Galatasaray

2014/2015 SSL Başakşehir 4 - 0 Galatasaray

2014/2015 SSL Galatasaray 2 - 2 Başakşehir

2015/2016 SSL Başakşehir 0 - 2 Galatasaray

2015/2016 SSL Galatasaray 3 - 3 Başakşehir

2016/2017 SSL Galatasaray 1 - 2 Başakşehir

2016/2017 TÜK Başakşehir 2 - 1 Galatasaray

2016/2017 SSL Başakşehir 4 - 0 Galatasaray

29. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş

Kasımpaşa 2 - 0 Kardemir Karabükspor

Yeni Malatyaspor 1 - 1 Alanyaspor

Sivasspor 1 - 2 Fenerbahçe

Kayserispor - Gençlerbirliği

Göztepe - Bursaspor

Antalyaspor - Atiker Konyaspor

Galatasaray - Medipol Başakşehir

Osmanlıspor - Trabzonspor

SÜPER LİG 30. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Başakşehir -Kayserispor

Gençlerbirliği-Osmanlıspor

Karabükspor-Bursaspor

Trabzonspor-Sivasspor

Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray

Konyaspor-Kasımpaşa

Akhisarspor-Göztepe

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe-Antalyaspor

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Kaynak: Ajanshaber