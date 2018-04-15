Galatasaray Başakşehir maç özeti! Başakşehir Galatasaray geniş özet

Süper Lig'de oynanan 29. haftanın en kritik maçlarının ardından puan durumu yavaş yavaş şekillenmeye başladı. İşte 29. haftanın en kritik maçı olan Başakşehir Galatasaray'ın maç özeti ve detaylı geniş özet!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında lider Başakşehir'i konuk etti. Lig'de 59 puanla lider durumda olan Medipol Başakşehir, 57 puanlı takipçisi Galatasaray'ı yenerek yerini kaptırmamak için çok uğraştı.Şampiyonluk yolunda çok büyük bir önem taşıyan mücadelede iki taraf da 3 puan için sahaya çıktı. Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ne son dakika golüyle kaybeden Galatasaray, liderliği Başakşehir'e kaptırmıştı. Galatasaray, evinde kazanarak tekrar liderlik koltuğuna oturmak istiyordu. Başakşehir ise deplasmanda 3 puanı alarak maç fazlasıyla Beşiktaş'a kaptırdığı liderliği geri almanın peşindeydi. Peki bu kritik maçta neler oldu? Hangi takım kazandı? Skor durumu nasıl değişti? Tüm bu sorularınızın cevabını sizler için hazıladığımız haberde bulacaksınız!

Fatih Terim'in kritik maç öncesi mesajı:

Spor 15 Nisan 2018 12:05 Galatasaray Başakşehir maçı öncesi Fatih Terim mesaj verdiSpor Toto Süper Lig'in 29. haftasında ligin üst sıralarını belirleyerek en önemli mücadelelerden biri olan Galatasaray Başakşehir maçı öncesi Teknik Direktör Fatih Terim oyuncularına son ikazlarını söyledi.

Kaynak: Ajanshaber