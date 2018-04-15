Galatasaray-Başakşehir canlı anlatım: 0-0

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, kendi evinde İstanbul ekibi Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Galatasaray-Başakşehir canlı maç izle, Galatasaray-Başakşehir canlı anlatım AjansHaber'de

CANLI ANLATIM

39' Galatasaray takımından Sofiane Feghouli topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

38' Maç Galatasaray lehine kale vuruşu ile devam edecek.38' Serbest vuruş kullanılacak, Emre Belözoğlu geldi vuruşunu yaptı ama top farklı şekilde dışarı çıkıyor, aut.

37' sarı kartHakem sarı kartını Mariano için kullanıyor

37' Eljero Elia, Galatasaray takımından Mariano tarafından ciddi bir faule maruz kaldı.

36' Galatasaray takımından Garry Rodrigues, Yuto Nagatomo ile verkaç yapıyor, ancak rakip oyuncu araya giriyor.36' Topu uzaklaştıran Serdar Aziz.

35' Ceza sahasına doğru Gael Clichy ortasını yapıyor.

35' Galatasaray atağında Ryan Donk topu defansın arkasına gönderiyor, ancak rakip oyuncu araya giriyor.

34' İstanbul Başakşehir takımından Eljero Elia, Ryan Donk ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

33' Younes Belhanda, İstanbul Başakşehir takımından Arda Turan tarafından ciddi bir faule maruz kaldı.32' İstanbul Başakşehir takımından Eljero Elia topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

32' İstanbul Başakşehir atağında Arda Turan topu defansın arkasına gönderiyor, ancak rakip oyuncu araya giriyor.31' Maç İstanbul Başakşehir lehine kale vuruşu ile devam edecek.

31' Galatasaray atağında Bafetimbi Gomis kafa vuruşunu yaptı ancak top dışarı gidiyor.

31' Ceza sahasına doğru Sofiane Feghouli ortasını yapıyor.

30' Garry Rodrigues, İstanbul Başakşehir takımından Emre Belözoğlu tarafından ciddi bir faule maruz kaldı.

29' İstanbul Başakşehir takımından Emmanuel Adebayor mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Mariano adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

28' Younes Belhanda, İstanbul Başakşehir takımından Mahmut Tekdemir tarafından ciddi bir faule maruz kaldı.

27' İstanbul Başakşehir takımından Emmanuel Adebayor mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Serdar Aziz adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

26' Maç İstanbul Başakşehir lehine kale vuruşu ile devam edecek.

26' Galatasaray takımından Ryan Donk güzel bir pas yapıyor. Topu defansın arkasına atıyor, ancak bu şans boşa çıkıyor

26' Topu uzaklaştıran Alexandru Epureanu.

26' Ceza sahasına doğru Mariano ortasını yapıyor.

26' Galatasaray takımından Mariano topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

26' Mariano rakibini driplingle geçti.25' Galatasaray atağında Younes Belhanda topu defansın arkasına gönderiyor, ancak rakip oyuncu araya giriyor.

24' İstanbul Başakşehir takımından Arda Turan mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Serdar Aziz adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

24' İstanbul Başakşehir takımından Emmanuel Adebayor topu kafayla takım arkadaşına kazandırmaya çalışıyor, ancak kaleci kalesini terk edip topa sahip oluyor.

24' Ceza sahasına doğru Edin Visca ortasını yapıyor.

23' Garry Rodrigues faülü yapan oyuncu, Mahmut Tekdemir rakibi tarafından itiliyor ve faül atışı kullanılacak.

22' Fernando Muslera çıkıyor ve topu kontrol ediyor.

22' Ceza sahasına doğru Junior Caicara ortasını yapıyor.

21' İstanbul Başakşehir atağında Edin Visca topu güzel bir şekilde ceza sahasına gönderiyor, ancak top rakip oyuncu tarafından uzaklaştırılıyor.

21' İstanbul Başakşehir takımından Emre Belözoğlu bir ara pas ile rakip defansı açıyor ve önemli bir fırsat ortaya çıkıyor…

20' Galatasaray takımından Fernando, Mahmut Tekdemir ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

19' Bafetimbi Gomis topu önce düzeltti ve vuruşunu yaptı ancak etkili bir vuruş olmadı.

19' Bafetimbi Gomis rakibini driplingle geçti.19' Galatasaray takımından Yuto Nagatomo topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.18' Topu uzaklaştıran Junior Caicara.

18' Ceza sahasına doğru Mariano ortasını yapıyor.18' Maç Galatasaray lehine kale vuruşu ile devam edecek.

18' Bunu nasıl kaçırdı? Eljero Elia çok önemli bir gol şansı yakaladı, ama nasıl olduysa isabetli bir vuruş yapamadı!

18' İstanbul Başakşehir takımından Edin Visca bir ara pas ile rakip defansı açıyor ve önemli bir fırsat ortaya çıkıyor…

17' Maç Galatasaray lehine kale vuruşu ile devam edecek.

17' BÜYÜK ŞANS! Emmanuel Adebayor önemli bir gol şansı yakalıyor, ancak oyuncunun volesi kaleyi bulmuyor!

17' İstanbul Başakşehir takımından Edin Visca takım arkadaşına pas veriyor.

17' Ceza sahasına doğru Eljero Elia ortasını yapıyor.

16' Maç İstanbul Başakşehir lehine kale vuruşu ile devam edecek.16' Galatasaray atağında Yuto Nagatomo ortayı yapıyor ancak etkili olamıyor.16' Topu uzaklaştıran Alexandru Epureanu.

15' Galatasaray adına Younes Belhanda sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

15' Mahmut Tekdemir rakip atağı kornerle savuşturdu. Köşe vuruşu kullanılacak.15' Galatasaray takımından Yuto Nagatomo bir ara pas ile rakip defansı açıyor ve önemli bir fırsat ortaya çıkıyor…

14' Galatasaray takımından Garry Rodrigues bir ara pas ile rakip defansı açıyor ve önemli bir fırsat ortaya çıkıyor…

13' Maç yeniden başladı.

12' Sakatlıktan dolayı yerde yatan oyuncu olması nedeniyle oyun durmuş durumda.

10' Topa sahip olma oranları; Evsahibi takım için %65 - Misafir takım için %35 olarak gerçekleşti.

10' Maç İstanbul Başakşehir lehine kale vuruşu ile devam edecek.

10' Galatasaray atağında Mariano ortayı yapıyor ancak etkili olamıyor.

8' İstanbul Başakşehir takımından Arda Turan, Garry Rodrigues ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

7' İstanbul Başakşehir takımından Eljero Elia güzel bir müdahaleyle topu uzaklaştırıyor ve tehlike savuşturuluyor7' Garry Rodrigues rakibini driplingle geçti.

7' Topu uzaklaştıran Manuel da Costa.

7' Serbest vuruş için topun başına gelen isim Younes Belhanda. Ceza sahasına doğru orta olarak kullandı.

6' Galatasaray takımından Yuto Nagatomo topu ileri taşıyarak pozisyon yaratmaya çalışıyor…

5' Maç İstanbul Başakşehir lehine kale vuruşu ile devam edecek.

4' Galatasaray adına Younes Belhanda sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

4' Galatasaray atağında Garry Rodrigues topu defansın arkasına gönderiyor, ancak rakip oyuncu araya giriyor.3' İstanbul Başakşehir atağında Eljero Elia ofsayta yakalandı.

3' Galatasaray takımından Younes Belhanda, Arda Turan ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

2' Topu uzaklaştıran Junior Caicara.

2' Ceza sahasına doğru Mariano ortasını yapıyor.

1' Hava şartları futbol oynamaya oldukça elverişli.

1' Santra vuruşunu kullanan takım Galatasaray.

0' Son kontroller yapıldı, hakem yardımcıları ile göz göze geldi ve karşılaşmanın ilk düdüğünü çalıyor.

0' Bu önemli maça Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadyumu ev sahipliği yapıyor.

MAÇ ÖNCESİ

Kıyasıya zirve mücadelesinin devam ettiği Spor Toto Süper Lig, bu hafta oldukça kritik bir mücadeleye sahne oluyor. Geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde puan kaybeden Galatasaray, bu hafta evinde Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Şampiyonluk virajında önem arz eden maç öncesi her iki takım taraftarları, mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, Galatasaray Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, haftanın en önemli maçı öncesi merak edilen tüm sorular ve yanıtları...

Teknik direktör Fatih Terim, savunma göbeğinde Maicon yerine Jason Denayer'i tercih etti.

GS- BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Futbolseverler nefesini tuttu, herkes Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına kilitlendi. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasının kritik maçında Galatasaray kendi evinde Başakşehir ile karşılaşıyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Bu önemli müsabaka beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

Başakşehir 11'i: Volkan, Clichy, Epureanu, Da Costa, Caiçara, Mahmut, Emre, Arda, Elia, Visca, Adebayor

GALATASARAY VE BAŞAKŞEHİR'İN 20. RANDEVUSU

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 20. randevuda. Geride kalan lig maçlarından 9'unu sarı-kırmızılılar, 6'sını turuncu-lacivertliler kazandı. Medipol Başakşehir, rakibiyle yaptığı son 7 lig maçında bir kez yenildi - Galatasaray, ev sahibi olduğu maçlarda rakibine bir kez mağlup oldu. Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 20. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 19 maçtan 9'unu Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 4 maçı kazanamayan Galatasaray'ın 32 golüne, son 3 randevudan galibiyetle ayrılan Medipol Başakşehir 31 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabakayı Medipol Başakşehir 5-1 kazandı.

Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 4 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı. Evinde rakibini son 3 maçta yenemeyen sarı-kırmızılılar, 2 kez berabere kaldı, geçen sezon 2-1'lik skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar sahasındaki 9 maçta 20 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.

Galatasaray, turuncu-lacivertli takımla ligde yaptığı son 7 maçta sadece bir kez galip gelebildi. İki takım arasında ligdeki son 7 müsabakadan 2'si berabere bitti, Medipol Başakşehir 4, Galatasaray bir kez 3 puana ulaştı.

KRİTİK MAÇ ÖNCESİ GALATASARAY'A SAKATLIK ŞOKU

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlanırken sakatlığı bulunan Martin Linnes, kamp kadrosuna dahil edilmedi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncuların 5'e 2 dar alan oyunlarının ardından taktik ağırlıklı çalışma yaptığı bildirildi. Hafif sakatlığı bulunan Norveçli savunma oyuncusu Martin Linnes'in kamp kadrosuna dahil edilmediği kaydedildi.

TOGOLU YILDIZ ADEBAYOR REKOR PEŞİNDE

Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Emmanuel Adebayor, yarınki rakipleri Galatasaray'a karşı 1 gol daha atarsa kariyerindeki lig maçları dikkate alındığında Aston Villa ile en çok skor ürettiği takım sarı-kırmızılılar olacak. Fransa, İngiltere, İspanya ve Türkiye'de toplam 8 farklı kulüpte top koşturan Adebayor, bugüne kadar ligde en fazla golü Aston Villa ağlarına gönderdi. Aston Villa filelerini 7 kez havalandıran Togolu yıldız, Galatasaray, Newcastle United, Blackburn Rovers, Tottenham ve Derby County ağlarını ise toplam 6 kez sarstı. Adebayor, ligde Galatasaray'a 1 gol daha atarsa en çok gol attığı takım sıralamasında sarı-kırmızılılar, Aston Villa ile birlikte ilk sıraya yükselecek. Adebayor, 2 ve üzeri gol atması durumunda ise en çok gol attığı takım sıralamasında Galatasaray tek başına ilk sıraya çıkacak.

ABDULLAH AVCI VE FATİH TERİM İKİNCİ KEZ KARŞI KARŞIYA

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim ile Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı 2. kez karşı karşıya gelecek. 11 Eylül 2011’deki ilk maçta Avcı yönetimindeki Başakşehir, Atatürk Olimpiyat’ta Terim’li Galatasaray’ı 2-0 mağlup etmişti. Gözle şimdi bu akşam oynanacak maçta alınacak sonuçta olacak.