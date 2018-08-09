Galatasaray alternatif forması sunuldu!

Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunda giyeceği alternatif forma belli oldu. İstanbul Boğazı'nın yer aldığı formayı sarı-kırmızılı taraftar beğenmedi.

Galatasaray'ın 2018-2019 sezonda giyeceği alternatif forma TFF'nin sitesinde yer aldı.

Galatasaray Kulübü önümüzdeki sezonda iç ve dış saha formalarını tanıtmıştı. Sarı-kırmızılılar kendi evlerindeki mücadelelerde klasik parçalı formayı, deplasmanda ise siyah formayı giyecek

3. FORMADA BOĞAZ DETAYI VAR



Galatasaray'ın merakla beklenen 3. forması ise TFF'nin resmi internet sitesinde paylaşıldı.

Üretici firma bu sezon elit kategoride değerlendirdiği takımların alternatif formalarına, buldukları şehirlerin simgesi haline gelen detayları işleme kararı almıştı. Galatasaray'ın formasında İstanbul Boğazı yer aldı.

TARAFTARLAR BEĞENMEDİ



Beyaz kumaş üzerine işlenen sarı şeritli forma, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından beğenilmedi. alternatif forma için sosyal medyada yorum yapan taraftarlar, tasarımı eleştiri yağmuruna tuttu.

Kaynak: Ajanslar