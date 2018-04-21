Galatasaray – Alanyaspor maçı kadrosu, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 30. haftada Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray – Alanyaspor maçı kadrosu, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm detaylar sizin için haberimizde!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkıyor. Şampiyonluk yolunda son 5 maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan sarı kırmızılıların puan kaybetme gibi bir şansları yok. Peki Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 21 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Kaşılaşma BeIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar ve canlı takibi haberimizde bulabilirsiniz!

Süper Lig'de 30. haftaya Galatasaray 60 puanla lider, Aytemiz Alanyaspor ise 32 puanla 14. sırada girdi. Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Maicon Roque ile sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, karşılaşmada forma giyemeyecek..

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI KADROSU, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 30. hafta maçında Alanyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.Kaşılaşma BeIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak..

Düdük Ümit Öztürk’te

Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve İsmail Şencan yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Bahattin Şimşek görev alacak. Ümit Öztürk daha önce sarı-kırmızılıların 3 maçında görev aldı. Bu 3 karşılaşmayı da Galatasaray kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Fernando, Feghouli,Sinan Gümüş,Rodrigues, Bafetimbi Gomis

Alanyaspor: Haydar, Gassamo,Welinton,Tzevellas,N'Sakala,Sackey, Maniatis,Efecan, Emre Akbaba,Fernandes, Mbilla

3 oyuncu ceza sınırında

Sarı-kırmızılı ekipte Aytemiz Alanyaspor müsabakası öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş yarın kart görmeleri durumunda, ligin 31. haftasındaki Beşiktaş derbisinde görev alamayacak.

A. ALANYASPOR İLE GALATASARAY 4. RANDEVUDA

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor ile 4. kez karşılaşacak. Geride kalan 3 maçı da sarı-kırmızılılar kazandı. Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 29 haftada sarı-kırmızılılar, 19 galibiyet, 7 mağlubiyet alırken, 3 maçı da berabere bitti. Aslan topladığı 60 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Turuncu-yeşilliler ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda 32 puanla 14. sırada yer alıyor.

4. RANDEVU

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 3 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçı Yasin Öztekin ile Bafetimbi Gomis’in golleri ile 2-0 kazandı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray, rakip ağları 10 kez sarsarken, turuncu-lacivertliler ise 3 kez gol attı.

Aslan, şampiyon yolunda deplasman fobisinin yenmek istiyor

Bu sezon deplasmanda gösterdiği performansla istediği sonuçları alamayan Galatasaray, Alanyaspor maçı ile birlikte bu sezon ligdeki 15. deplasmanına çıkacak. Şampiyon yolunda puan kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılılar, deplasman fobisini de sona erdirmek istiyor. Aslan, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı 14 müsabakada 5 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez de mağlup oldu. 2 maçta da berabere kaldı.

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Cumartesi günü oynanacak maç için Alanya'da kampta bulunan Galatasaray, karşılaşma öncesindeki ilk antrenmanını konaklayacağı otele ait tesislerde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda dün Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncuların yer aldığı antrenmana ise dinamik ısınmayla başlandı. Devam eden bölümde beşe iki dar alan oyunu gerçekleştirildi. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale oyun oynandı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Süper Lig’in 30. haftasında lider Galatasaray’ı sahasında ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını bugün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, maç hazırlıkları yaptığı antrenmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan idmana turuncu-yeşilliler, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra idmana küçük sahada ayak tenisi oyunuyla devam ederek antrenmanı tamamladı. İdmanda hafif adale ağrıları bulunan Welinton ve Sackey fizyoterapist Ali Şanlı gözetiminde yürüyüş yaparken, hafif sakatlıkları bulunan M’Billa, Fernandes ve Tzavellas idmana katılmadı.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazandı. Sarı-Kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Yasin Öztekin ve 88. dakikada Bafetimbi Gomis kaydetti.

Son dönemde zirvedeki heyecan iyi ce arttı. Son olarak geçen hafta oynadığı kritik Başakşehir maçını galibiyetle tamamlayan Galatasaray zirvenin sahibi olurken dört takım arasındaki şampiyonluk mücadelesi de devam ediyor. Zirveye sahip olan Aslanlar konumunu bu maçı kazanarak korumak istiyor. Diğer yandan Alanyaspor ise ligde kalma mücadelesi veriyor Düşme hattının dışında bulunan takım puanını arttırarak son 4 haftada ligde kalmak istiyor. Bu nedenle iki takım da 3 puanı çok fazla istiyor.

Galatasaray 2-0 Alanyaspor

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazandı. Sarı-Kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Yasin Öztekin ve 88. dakikada Bafetimbi Gomis kaydetti.

Fatih Terim'den Alanyaspor maçına süpriz karar!

FutbolArena - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şampiyonluk yolunda hafta sonu oynayacakları kritik Aytemiz Alanyaspor mücadelesi öncesinde sürpriz bir karar aldı.

Galatasaray takımı, şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan Alanyaspor deplasmanı için 2 gün önceden kampa girecek. Deplasman maçlarına her zaman 1 gün önceden giden Galatasaray kafilesi, bu kez geleneği bozacak. Galatasaray, Akhisar Belediyespor maçının ardından Perşembe günü Antalya'ya gidecek. Sarı kırmızılı takım, Alanyaspor maçı için hem 2 gün önce kampa gidecek hem de bu iklime alışma fırsatı bulacak.

Mağlubiyetler deplasmanda

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasman maçlarında yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, dış sahada oynadığı lig maçlarından 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, deplasmanda çıktığı 14 karşılaşmada 25 puan kaybetti.

GALATASARAY'IN SON 5 MAÇI

22.04.2018 Osmanlıspor - Galatasaray

29.04.2018 Galatasaray - Beşiktaş

06.05.2018 Akhisarspor - Galatasaray

13.05.2018 Galatasaray - Yeni Malatya

20.05.2018 Göztepe - Galatasaray

ASLAN, ŞAMPİYONLUK YOLUNDA DEPLASMAN FOBİSİNİ YENMEK İSTİYOR

Bu sezon deplasmanda gösterdiği performansla istediği sonuçları alamayan Galatasaray, Alanyaspor maçı ile birlikte bu sezon ligdeki 15. deplasmanına çıkacak. Şampiyon yolunda puan kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılılar, deplasman fobisini de sona erdirmek istiyor. Aslan, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı 14 müsabakada 5 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez de mağlup oldu. 2 maçta da berabere kaldı.

Aytemiz Alanyaspor Galatasaray arasındaki istatistikler

İki takım Süper Lig'de üç kez karşılaştı. Bu maçların üçünü de Galatasaray kazandı. Galatasaray'ın Süper Lig'de 0'lük galibiyet oranı elde ettiği altı rakibi var. Bunlardan biri olan Alanyaspor'dan daha fazla Galatasaray'la karşılaşıp bütün maçlarını kaybeden sadece iki takım var; Bakırköyspor ve Dardanelspor.

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son yedi maçın sadece birini kaybetti ve bu maçların dördünde gol yemedi.

Galatasaray'ın ligde elde ettiği son yedi mağlubiyetin tamamı deplasman maçlarında geldi. Sarı kırmızılılar bu yedi yenilgiyi deplasmanda oynadıkları son 10 maçta elde etti. Galatasaray, Karabükspor'a yedi gol attıktan sonra deplasmandaki son iki maçında rakip fileleri havalandıramadı. Sarı kırmızılılar en son Ekim-Kasım 2010'da arka arkaya üç deplasman maçını gol atamadan tamamlarken, Fatih Terim döneminde en son Kasım 2002'de arka arkaya üç lig maçını boş geçmişti. Alanyaspor ligdeki son altı maçının sadece birinde, Beşiktaş'a mağlup oldu. Alanyaspor aynı zamanda ligde iç sahada Mesut Bakkal yönetiminde çıktığı üç maçta da yenilmedi. Bu, takımın Süper Lig'de elde ettiği en uzun iç saha yenilmezlik serisi. Bu sezon Süper Lig'de maçlarında en fazla gol olan üç takımın ikisi bu maçta karşılaşacak: Alanyaspor & Galatasaray & Trabzonspor.

Galatasaray bu sezon ligin en fazla gol atan takımı. Alanyaspor ise Karabükspor'un ardından ligin en fazla gol yiyen iki takımından biri. Bu sezon ligde en fazla isabetli şut çeken ikinci takım Galatasaray, üçüncü takım ise Alanyaspor. Galatasaray bu sezon ligde Beşiktaş ile birlikte en fazla maçta kalesini gole kapatan iki takımdan biri. Alanyaspor ise Karabükspor'un ardından bu alanda ligin en zayıf ikinci takımı.

Alanyaspor bu sezon ligde kalesinde en fazla penaltı golü gören takım. Ancak Galatasaray'ın ligde attığı son 45 golün sadece biri penaltıdan geldi.

21 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele öncesi OPTA tarafından derlenen maç önü notları (Opta Facts) şöyle:

- Galatasaray ve Alanyaspor, Süper Lig'de 3 kez karşılaştı. Bu maçların 3'ünü de Galatasaray kazandı.

- Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 7 maçın sadece 1’ini kaybetti (5G 1B) ve bu maçların 4’ünde gol yemedi.

- Bu sezon Süper Lig'de maçlarında en fazla gol olan üç takımın ikisi bu maçta karşılaşacak: Alanyaspor & Galatasaray & Trabzonspor (95).

- Galatasaray bu sezon ligin en fazla gol atan takımı (65). Alanyaspor ise Karabükspor'un (66) ardından ligin en fazla gol yiyen iki takımından biri (50, Osmanlıspor ile birlikte).

- Bu sezon ligde en fazla isabetli şut çeken ikinci takım Galatasaray (176), üçüncü takım ise Alanyaspor (152).

- Galatasaray bu sezon ligde Beşiktaş ile birlikte en fazla maçta kalesini gole kapatan iki takımdan biri (11). Alanyaspor ise Karabükspor'un ardından (2) bu alanda ligin en zayıf ikinci takımı (4, Antalyaspor ile birlikte).

- Alanyaspor bu sezon ligde kalesinde en fazla penaltı golü gören takım (9). Ancak Galatasaray'ın ligde attığı son 45 golün sadece 1’i penaltıdan geldi (Kasım 2017).

- Yasin Öztekin ligin ilk yarısındaki maçta Alanyaspor'a karşı 1 gol ve 1 asist ile oynamıştı.

- Younes Belhanda bu sezon ligin en fazla şut pası atan oyuncusu.















Kaynak: AjansHaber