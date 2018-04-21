Galatasaray - Alanyaspor maçı ikinci yarı CANLI İZLE -

Süper Lig'de 30. haftada karşı karşıya gelen Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor'un mücadelesinin ilk yarısı bitti. Taraftarların merakla beklediği heyecanı yüksek bu mücadelede son durum ne?

Süper Lig'de 30. haftada karşı karşıya gelen Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor'un mücadelesinin ilk yarısı bitti. Maçı canlı yayın izleyen taraftarlar büyük heyecan içinde ilk yarıyı seyretti. Devre arasıyla birlikte Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor'un ilk yarı sonucunu sizlerle paylaşıyoruz.Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Kaşılaşma BeIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Ümit Öztürk daha önce sarı-kırmızılıların 3 maçında görev aldı. Bu 3 karşılaşmayı da Galatasaray kazandı.Bu karşılaşmanın sonucu ne olacak merak ediliyor.

Kritik mücadele öncesi Alanyaspor uyardı

Turuncu yeşilli kulüp, Galatasaray'ı en iyi ve en misafirperver şekilde ağırlamak için taraftarlara çağrıda bulundu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, taraftarlardan belirtilen hususlar konusunda hassas davranması istendi. Açıklamada şu sözlere yer verildi: "Taraftarlar arasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için VIP dahil Alanyaspor tribünlerine kesinlikle başka kulüplerin forma, atkı vs ürünleriyle girmesi yasaktır ve çocuk misafirlerimiz dahil olmak üzere bu şekilde girmek isteyenler engellenecektir. Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederiz. Bileti olmayan taraftarlar kesinlikle birinci güvenlik bariyerinden içeriye alınmayacaktır. Tüm futbolseverlerin önceden biletlerini alması gerekmektedir. Ayrıca tüm futbolseverlerin kendilerine ait numaralı koltuklarda oturmaları gerektiğini, aksi taktirde görevlilerin müdahale edeceğini önemle duyururuz. 7 yaşından büyük çocuklar biletsiz olarak stada alınmayacaktır. Stada giren 7 yaş ve altındaki çocuklar da yoğunluk nedeniyle ebeveynleri ile aynı koltukta maçı izleyebilecektir. Bu konuyla ilgili turnikelerde ve tribünlerde gerekli önlemler alınmıştır. Lütfen bu konuda görevlilere yardımcı olalım. Kalan haftalarda çok önemli maçlarımız olduğu için sahaya çakmak, su vs gibi yabancı maddeler kesinlikle atmayalım. Çirkin ve kötü tezahürattan uzak duralım. Karşılaşmada kesinlikle merdiven boşluklarına oturmayalım. Oturanlar ise görevliler tarafından kaldırılacaktır. Yoğunluk nedeniyle maça en az 1,5 saat önce gelinmesi, trafik yoğunluğu stada girişler açısından futbolseverlerin menfaatine olacaktır."

Spor 21 Nisan 2018 18:30 Galatasaray - Alanyaspor maçı CANLI İZLE - CANLI MAÇ İZLE Süper Lig'de 30. haftada Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray – Alanyaspor maçı hangi kanalda şifresiz ve maç saat kaçta? CANLI YAYIN-CANLI MAÇ İZLE!

Süper Lig 2017/18 sezonu 29. hafta puan durumu maç sonuçları ve kalan maç fikstürü

GALATASARAY - 60 PUAN

28. Hafta Gençlerbirliği 1-0 Galatasaray

29. Hafta Galatasaray 2-0 Başakşehir

30. Hafta Alanyaspor-Galatasaray

31. Hafta Galatasaray-Beşiktaş

32. Hafta Akhisar Belediye-Galatasaray

33. Hafta Galatasaray-Yeni Malatya

34. Göztepe-Galatasaray

ALANYASPOR - 32 PUAN

28. Hafta Alanyaspor 3-1 Akhisar Belediye

29. Hafta Y.Malatyaspor 1-1 Alanyaspor

30. Hafta Alanyaspor-Galatasaray

31. Hafta Kayserispor-Alanyaspor

32. Hafta Alanyaspor-Osmanlıspor

33. Hafta Sivasspor-Alanyaspor

34. Hafta Alanyaspor-Antalyaspor

SÜPER LİG 30.HAFTA PROGRAMI

20 Nisan Cuma

20.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

21 Nisan Cumartesi

13.30 Kardemir Karabükspor-Bursaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor (Ankara 19 Mayıs)

16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

22 Nisan Pazar

16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe ( Spor Toto Akhisar)

19.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

23 Nisan Pazartesi

20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)

SÜPER LİG 31. HAFTA PROGRAMI

27 Nisan Cuma

20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor (Bornova)

28 Nisan Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)

13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediye Kadir Has)

16.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

29 Nisan Pazar

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Yeni Malatya)

16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir (Osmanlı)

19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

30 Nisan Pazartesi

20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye) (SPOR SERVİSİ)

Kaynak: AjansHaber