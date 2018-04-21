Galatasaray - Alanyaspor maçı CANLI İZLE - CANLI MAÇ İZLE

Süper Lig'de 30. haftada Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray – Alanyaspor maçı hangi kanalda şifresiz ve maç saat kaçta? CANLI YAYIN-CANLI MAÇ İZLE!

Süper Lig'de 30. haftada Alanyaspor Galatasaray maçını canlı izlemek isteyen iki takım taraftarları Alanyaspor Galatasaray şifresiz canlı izle aramaları yapıyor. Yine taraftarlar arama motorları üzerinden Alanyaspor Galatasaray şifreli veya şifresiz yayınlayacak kanalları araştırılıyor. İşte mücadeleyi canlı izleme yolları. İşte tüm detaylar haberimizde.

Alanyaspor Galatasaray nasıl canlı izlenir?

Alanyaspor Galatasaray maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

A. Alanyaspor ile Galatasaray 4. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor ile 4. kez karşılaşacak. Geride kalan 3 maçı da sarı-kırmızılılar kazandı. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 29 haftada sarı-kırmızılılar, 19 galibiyet, 7 mağlubiyet alırken, 3 maçı da berabere bitti. Aslan topladığı 60 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Turuncu-yeşilliler ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda 32 puanla 14. sırada yer alıyor.

4. randevu

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 3 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçı Yasin Öztekin ile Bafetimbi Gomis’in golleri ile 2-0 kazandı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray, rakip ağları 10 kez sarsarken, turuncu-lacivertliler ise 3 kez gol attı.

3 oyuncu ceza sınırında

Sarı-kırmızılı ekipte Aytemiz Alanyaspor müsabakası öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş yarın kart görmeleri durumunda, ligin 31. haftasındaki Beşiktaş derbisinde görev alamayacak.

Mağlubiyetler deplasmanda

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasman maçlarında yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, dış sahada oynadığı lig maçlarından 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, deplasmanda çıktığı 14 karşılaşmada 25 puan kaybetti.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis.

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis, Villafanez, Emre Akbaba, Junior Fernandes, Douglas.

TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal

Galatasaray’da Maicon cezalı, Feghouli, Serdar ve Sinan sınırda

Galatasaray’da Alanyaspor maçı öncesinde sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci kadroda yer almıyor. Sarı-kırmızılılarda 3 isim de sarı kart sınırında yer alıyor. Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, Alanyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde 31. haftada Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.

21 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele öncesi OPTA tarafından derlenen maç önü notları (Opta Facts) şöyle:

- Galatasaray ve Alanyaspor, Süper Lig'de 3 kez karşılaştı. Bu maçların 3'ünü de Galatasaray kazandı.

- Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 7 maçın sadece 1’ini kaybetti (5G 1B) ve bu maçların 4’ünde gol yemedi.

- Bu sezon Süper Lig'de maçlarında en fazla gol olan üç takımın ikisi bu maçta karşılaşacak: Alanyaspor & Galatasaray & Trabzonspor (95).

- Galatasaray bu sezon ligin en fazla gol atan takımı (65). Alanyaspor ise Karabükspor'un (66) ardından ligin en fazla gol yiyen iki takımından biri (50, Osmanlıspor ile birlikte).

- Bu sezon ligde en fazla isabetli şut çeken ikinci takım Galatasaray (176), üçüncü takım ise Alanyaspor (152).

- Galatasaray bu sezon ligde Beşiktaş ile birlikte en fazla maçta kalesini gole kapatan iki takımdan biri (11). Alanyaspor ise Karabükspor'un ardından (2) bu alanda ligin en zayıf ikinci takımı (4, Antalyaspor ile birlikte).

- Alanyaspor bu sezon ligde kalesinde en fazla penaltı golü gören takım (9). Ancak Galatasaray'ın ligde attığı son 45 golün sadece 1’i penaltıdan geldi (Kasım 2017).

- Yasin Öztekin ligin ilk yarısındaki maçta Alanyaspor'a karşı 1 gol ve 1 asist ile oynamıştı.

- Younes Belhanda bu sezon ligin en fazla şut pası atan oyuncusu.

SÜPER LİG PUAN DURUMU (GÜNCEL)

Süper Lig 30. hafta puan durumu...

1-Başakşehir 62

2- Galatasaray 60 (1 maç eksik)

3-Beşiktaş 59 (1 maç eksik)

4- Fenerbahçe 57 (1 maç eksik)

5-Trabzonspor 49 (1 maç eksik)

6- Kayserispor 44

7- Göztepe 43 (1 maç eksik)

8- Sivasspor 41 (1 maç eksik)

9- Kasımpaşa 40 (1 maç eksik)

10-Yeni Malatyaspor 38 (1 maç eksik)

11- Antalyaspor 35 (1 maç eksik)

12- Akhisarspor 34 (1 maç eksik)

13- Bursaspor 33 (1 maç eksik)

14- Aytemiz Alanyaspor 32 (1 maç eksik)

15- Gençlerbirliği 30 (1 maç eksik)

16- Konyaspor 29 (1 maç eksik)

17- Osmanlıspor 29 (1 maç eksik)

18- Karabükspor 12 (1 maç eksik)

Süper Lig'de 30. haftanın sonuçları

Başakşehir 3 - 1 Kayserispor

Gençlerbirliği-Osmanlıspor

Karabükspor-Bursaspor

Trabzonspor-Sivasspor

Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray

Konyaspor-Kasımpaşa

Akhisarspor-Göztepe

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe-Antalyaspor

Süper Lig 31. hafta programı...

Göztepe-Karabükspor

Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor

Sivasspor-Gençlerbirliği

Antalyaspor-Trabzonspor

Kasımpaşa-Fenerbahçe

Yeni Malatyaspor-Akhisarspor

Osmanlıspor-Başakşehir

Galatasaray-Beşiktaş

Bursaspor-Konyaspor

.

Kaynak: AjansHaber