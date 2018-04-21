Galatasaray Alanyaspor maç özeti! Alanyaspor Galatasaray geniş özet

Süper Lig'de 30. haftada Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor karşılaştı. İşte Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor maçının geniş özeti ve detaylı geniş özet.

Süper Lig'de 30. haftada Ayetmiz Alanyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti.Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi.Peki bu maçta neler oldu? Hangi takım kazandı? Skor durumu nasıl değişti? Tüm bu sorularınızın cevabını sizler için hazıladığımız haberde bulacaksınız..

Alanyaspor ile Galatasaray arasındaki müsabaka saat 19.00'da başladı. 10.842 kişi kapasiteli Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetti. Bu müsabaka Bein Sports 1'den naklen yayınlandı.

Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 3 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçı Yasin Öztekin ile Bafetimbi Gomis'in golleri ile 2-0 kazandı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray, rakip ağları 10 kez sarsarken, turuncu-lacivertliler ise 3 kez gol attı. İki takım ayrıca bir de hazırlık maçında karşılaşmış ve Galatasaray 2013'teki bu hazırlık maçını 6-2 kazanmıştı. İşte Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçlar...

06/01/13 HAZ Ayt. Alanyaspor 2 - 6 Galatasaray (2 - 2)

25/12/16 TSL Galatasaray 5 - 1 Ayt. Alanyaspor (2 - 1)

29/05/17 TSL Ayt. Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray (1 - 3)

25/11/17 TSL Galatasaray 2 - 0 Ayt. Alanyaspor (1 - 0)

66' Galatasaray yarı alanının ortalarında, sağ taraftan atılan pasa hareketlenen Cenk Ahmet Alkılıç için ofsayt bayrağı kalkıyor.

65' Konuk ekibin ilk oyuncu değişikliğinde Younes Belhanda oyundan alınırken Yasin Öztekin oyuna dahil oluyor.

64' Karşılaşmanın ilk oyuncu değişikliğinde Dyanfres Douglas oyundan alınırken Cenk Ahmet Alkılıç oyuna dahil oluyor.

63' Junior Fernandes'in Galatasaray savunmasının arkasına attığı pasa hareketlenen Dyanfres Douglas için ofsayt bayrağı kalkıyor.

62' Aytemiz Alanyaspor yarı alanının ortalarında Isaac Sackey ile yaşadığı pozisyon sonrasında Younes Belhanda sarı kart görüyor.

60' GOOOLLL!!! Emre Akbaba şutunu kalenin ortasına gönderiyor ve penaltıyı gole çevirmeyi başarıyor.

60' Kazanılan penaltıyı kullanmak için topun başına Emre Akbaba geçiyor.

59' Serdar Aziz ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

59' Galatasaray ceza alanının içinde yaşanılan pozisyonda Serdar Aziz'in Dyanfres Douglas'a yaptığı müdahale sonrasında hakem penaltı noktasını işaret ediyor.

58' Sol tarafta topla buluşan Garry Rodrigues'in ortasında savunma tehlikeyi uzaklaştırıyor.

54' Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Emre Akbaba'nın yakın direğe doğru yaptığı ortayı savunma kafayla uzaklaştırıyor.

53' Galatasaray yarı alanından atılan pasa hareketlenen Garry Rodrigues'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Haydar Yılmaz gole izin vermiyor.

53' Fabrice N'Sakala'nın pasında topla buluşan Lucas Villafanez'in vuruşu kaleye ulaşmadan savunma tarafından engelleniyor.

50' Sol taraftan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Lucas Villafanez'in ortasında hakem faul gerekçesiyle oyunu durduruyor.

49' Junior Fernandes'in pasında Galatasaray ceza alanının içinde topla buluşan Emre Akbaba'nın yaptığı vuruş savunmaya çarparak kornere gidiyor.

47' Sofiane Feghouli'nin ortasında ceza alanı ön tarafında topla buluşan Younes Belhanda'nın vuruşunda top kaleye ulaşmadan savunma tarafından engelleniyor.

47' Sofiane Feghouli'nin ortasında ceza alanı ön tarafında topla buluşan Younes Belhanda'nın vuruşunda top kaleye ulaşmadan savunma tarafından engelleniyor.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı Galatasaraylı oyuncuların vuruşuyla başlıyor.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona eriyor.

45' İlk yarının sonuna oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.

44' Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Emre Akbaba'nın ortasında Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırıyor.

43' Aytemiz Alanyaspor ceza alanının ön tarafından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Younes Belhanda'nın ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Sofiane Feghouli pasını müsait durumdaki Bafetimbi Gomis'e veriyor. Gomis'in kafa vuruşunda top kalenin üzerinden auta gidiyor.

40' Aytemiz Alanyaspor yarı alanının taç çizgisine yakın bölgesinde topla buluşan Mariano'nun ceza alanına yaptığı ortayı savunma engelliyor.

37' Sofiane Feghouli'nin pasında topla buluşan Mariano'nun sağ taraftan ceza alanına yaptığı ortayı Lamine Gassama uzaklaştırıyor.

34' Aytemiz Alanyaspor yarı alanının taç çizgisine yakın bölgesinde yerde kalan Serdar Aziz'in tedavisi için karşılaşma kısa bir süreliğine duruyor.

30' Fabrice N'Sakala'nın pasında topla buluşan Junior Fernandes'in ceza alanı çizgisi üzerinden yaptığı vuruş az farkla kalenin yanından auta çıkıyor.

27' Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Giorgos Tzavellas'ın ortasında konuk takım savunması topu uzaklaştırıyor.

24' Aytemiz Alanyaspor yarı alanının sol tarafında topla buluşan Garry Rodrigues için ofsayt bayrağı kalkıyor.

22' Ev sahibi ekibin golünde asisti yapan isim Emre Akbaba oluyor.

22' GOOOLLL!!! Junior Fernandes farkı 1'e indiriyor. Orta alanda gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Emre Akbaba'nın pasında topla buluşan Junior Fernandes rakiplerini çalımlarla geçerek ceza alanı dışından vuruşunu yapıyor ve topu Muslera'nın solundan filelerle buluşturuyor.

21' Aytemiz Alanyaspor yarı alanının taç çizgisine yakın bölgesinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Younes Belhanda'nın ortasında topla buluşan Fernando Reges'in kafa vuruşu kalenin yanından auta gidiyor.

17' GOOOLLL!!! Giorgos Tzavellas topu kendi ağlarına gönderiyor. Orta alanda başlayan Galatasaray atağında Fernando Reges'in pasında topla buluşan Mariano sağ taraftan ceza alanına ortasını yapıyor. Araya girmeye çalışan Giorgos Tzavellas'ın dokunuşunda topu Aytemiz Alanyaspor'un ağlarına gönderiyor.

15' Ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında savunmanın arkasına sarkan Emre Akbaba süratli bir şekilde rakip ceza alanına giriyor ancak yaptığı ortayı Fernando Muslera tek hamlede kontrol ediyor.

13' Emre Akbaba'nın ara pasında Galatasaray ceza alanında topla buluşan Lucas Villafanez'in yerden vuruşunda Fernando Muslera gole izin vermiyor.

10' Yuto Nagatomo'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Garry Rodrigues'in dokunuşunda Haydar Yılmaz gole izin vermiyor.

8' Aytemiz Alanyaspor yarı alanının ilk bölümünde topla buluşan Garry Rodrigues için ofsayt bayrağı kalkıyor.

5' GOOOLLL!!! Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in golüyle 1-0 öne geçiyor. Etkili gelişen konuk ekip atağında Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis'in pasıyla topla buluşuyor. Rodigues, rakibini geçip ceza alanı dışından sert ve etkili vuruşunu yapıyor. Haydar Yılmaz'dan seken topu takip eden Bafetimbi Gomis müsait durumda vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor.

4' Garry Rodrigues'ın sol taraftan yaptığı sert ortayı Sofiane Feghouli'ye gelmeden ev sahibi takım savunması kafayla uzaklaştırıyor.

2' Sağ kanattan gelişen konuk takım atağında topla buluşan Mariano Filho'nun ceza alanına gönderdiği topu savunma uzaklaştırıyor.

1' Ümit Öztürk maçın ilk düdüğünü çalıyor. Karşılaşmaya ev sahibi ekip Aytemiz Alanyaspor başlıyor.

- Takımlar sahaya çıkıyor. Karşılaşma kısa bir süre sonra başlayacak.

- Konuk ekip Galatasaray cephesinde ise sakat olan Tolga Ciğerci, kırmızı kart cezalısı Maicon Roque ile kadroya alınmayan Hakan Balta, Koray Günter ve Tarık Çamdal Aytemiz Alanyaspor’a karşı forma giyemeyecekler.

- Ev sahibi ekipte sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

- Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray 4 kez karşı karşıya geldi. 4 karşılaşma da Galatasaray’ın üstünlüğüyle tamamlandı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 16 gol atarken, Aytemiz Alanyaspor rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

- İki takım arasında oynanan son karşılamada, Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazanmıştı. Ev sahibi ekibin golleri Yasin Öztekin ve Bafetimbi Gomis’ten gelmişti.

- Aytemiz Alanyaspor ligde oynadığı son maçta Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray ise Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup etti.

- Aytemiz Alanyaspor, 29 haftada topladığı 32 puanla 14. sırada yer alırken Galatasaray ise aynı haftada topladığı 60 puanla 2. sırada yer alıyor.

- Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek.

- Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray’ı konuk ediyor.

Kaynak: Ajanslar