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05 Ağustos 2018 08:46 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2018 08:49

Galatasaray-Akhisarspor maçının muhtemel 11'leri

Bu akşam Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek olan Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor'un muhtemel 11'leri belli oldu.

Galatasaray-Akhisarspor maçının muhtemel 11'leri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor Konya'da karşı karşıya gelecek.

MÜCADELE BU AKŞAM

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası sahibinin mücadelesine sahne olacak.

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor, bu organizasyonda ilk kez birbirlerine rakip oldu.

HANGİ KANALDA?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayımlanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY
Fernando Muslera 
Martin Linnes
Maicon 
Serdar Aziz
Yuto Nagatomo
Fernando 
Selçuk İnan 
Younes Belhanda 
Henry Onyekuru 
Garry Rodrigues 
Bafetimbi Gomis

AKHİSARSPOR 
Fatih Öztürk 
Miguel Lopes 
Mustafa Yumlu
Caner Osmanpaşa
Kadir Keleş
Abdoul Sissoko 
Serginho
Josue 
Helder Bargosa
Güray Vural
Yevhen Seleznyov

SAAT: 20.45
STAT: KONYA BŞB
HAKEM: CÜNEYT ÇAKIR 
YAYIN: ATV


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Galatasaray akhisarspor maçı


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