Akhisarspor-Galatasaray - CANLI SKOR
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya!
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Maç sonucu: Akhisarspor 1-2 Galatasaray
90+2 GOMİS PENALTI ATIŞINDAN YARARLANAMADI
88' Son dakikalarda heyecan arttı. Galatasaray takım halinde kapandı Akhisarspor pozisyon bulmaya çalışıyor.
80' Galatasaray oyunun son bölümlerine girilirken 2-1 önde. Sarı-kırmızılılar ileride top tutmakta zorlanıyor. Akhisarspor ise beraberliği arıyor.
70' Akhisarspor takım halinde hücum yapmaya çalışıyor. Galatasaray bu bölümde kendi sahasına kapandı.
59' Denayer'in cezasahası içinden sert şutu defanstan döndü. Gomis'in demarke durumdaki vuruşunda top üstten auta gitti.
54' Akhisarspor gole çok yaklaştı. Muslera 2 pozisyonda gole izin vermedi.
50' GOL... Akhisarspor 1-2 Galatasaray (Serdar Aziz K.K)
46' Mücadelede ikinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Akhisarspor 0-2 Galatasaray
45' Galatasaray'da Garry Rodrigues'in plasesi üst direkten geri döndü.
33' Akhisarspor penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen soner, meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.
23' Akhisarspor gole yaklaştı, Muslera gole izin vermedi.
18' GOL... Akhisarspor 0-2 Galatasaray (Rodrigues)
15' GOL.... Akhisarspor 0-1 Galatasaray (Rodrigues)
8' Karşılaşmanın ilk dakikaları orta saha mücadelesi şeklinde geçiyor.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 66 puan toplayan Galatasaray zirvede yer alırken, 36 puanı bulunan Teleset Mobilya Akhisarspor ise haftaya 12. sırada girdi.
Sarı-kırmızılılar Başakşehir'in puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirerek Akhisar deplasmanından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
İLK 11'LER
Akhisarspor: Fatih, Lopes, Mustafa Yumlu, Dany, Kadir, Muğdat, Sissoko, Onur, Soner, Seleznov.
Galatasaray: Muslera, Linnes, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Selçuk, Rodrigues, Feghouli, Gomis
Kaynak: Ajanslar