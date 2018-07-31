Galatasaray - AEK maçı CANLI İZLE - CANLI MAÇ İZLE

Galatasaray - AEK maçı canlı maç izle aratması taraftarlar tarafından sıkça yapılıyor. Canlı maç izle ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray hazırlık maçında, Atina'da AEK ile karşılaşıyor. Maç esnasında Galatasaray - AEK maçı canlı maç izle aratması taraftarlar tarafından sıkça yapılıyor. Haziran ayından bu yana Wil 1900, PSV Eindoven, Valencia, Sakaryaspor ve Club Africain ile hazırlık maçları yapan Cimbom, son özel maçında Yunan ekibi AEK Atina ile karşılaşıyor. Canlı maç izle ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

GALATASARAY - AEK MAÇI CANLI İZLE

EK, geride kalan sezon Yunanistan Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlamıştı. Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı maçlarda İsviçre'nin Wil 1900 takımını 1-0 yenerken, Hollanda temsilcisi PSV'ye 3-1, İspanya ekibi Valencia'ya ise 2-1 mağlup oldu. TFF 2. Lig takımı Sakaryaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, deplasmanda Tunus temsilcisi Club Africain'i 1-0 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçla beraber sezon öncesi hazırlık maçlarını tamamlayacak.



İLK RESMİ MAÇ 5 AĞUSTOS'TA



Galatasaray, yeni sezonda ilk resmi maçını 5 Ağustos Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, TFF Süper Kupa mücadelesinde Akhisarspor ile yapacak. Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında ise 10 Ağustos Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

GALATASARAY AEK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, AEK ile Yunanistan’da karşılaşacak. 31 Temmuz Salı akşamı saat 20.00’de oynanacak AEK Galatasaray maçı Spor Smart’dan canlı izlenebilecek.

GALATASARAY İLK 11’İ

GALATASARAY: İsmail; Nagatomo, Maicon, Serdar, CArole; Selçuk, Fernando, Belhanda; Onyekuru, Gomis, Garry Rodrigues

GALATASARAY’DA SON DURUM

İsviçre’de kamp yapan Galatasaray burada 3 hazırlık maçı oynadı. İlk hazırlık maçında İsviçre Challenge Lig ekiplerinden Wil 1900 ile karşılaşan takım sahadan 1-0 galip ayrıldı. İkinci maçında Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven ile mücadele eden Sarı-Kırmızılılar sahadan 3-1 yenik ayrıldı. Galatasaray ile İspanya Primera ekiplerinden Valencia arasında oynanan maç ise 2-1 Valencia üstünlüğüyle tamamlandı.

İsviçre kampının ardından iki hazırlık maçı daha yapan Sarı-Kırmızılılar ilk maçta Sakaryaspor’u 3-0 yendi. Son hazırlık maçında ise Club Africain ile karşılaşan Galatasaray rakibini son dakika golüyle 1-0 mağlup etti.