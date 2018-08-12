Galatasaray 3 futbolcunun biletini kesti

Galatasaray yönetimi, dövizdeki kur artışı sebebiyle maaşlarını ödemekte zorlandığı Gomis, Belhanda ve Feghouli'den kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 3-1 yendiği lig maçına Gomis, Belhanda ve Feghouli'nin yedek kalması damga vurdu. Terim'in Süper Kupa'daki performanslarından dolayı kestiği ifade edilse de üç oyuncunun yıllık kazançları sarı-kırmızılı ekip için büyük sorun durumunda.

MENAJERLERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Milliyet'in haberine göre, sezon başından beri zam talep ettiği için kriz çıkaran Gomis'le birlikte Feghouli ve Belhanda da gözden çıkarıldı. Galatasaray yönetimi, 3 futbolcunun menajeriyle görüşecek ve oyuncuların ya yıllık alacaklarında indirime gitmesini ya da isterlerse takımdan ayrılabileceklerini bildirecek.

İSTEYEN TAKIMDAN AYRILABİLİR



Galatasaray, döviz kurundaki artışla birlikte 3 yıldızın maaşlarını ödemekte zorlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim menajerlere, zor bir dönemden geçtiklerini dövizdeki dalgalanma sonrası sıkıntıların arttığını ve futbolculara bu paraları ödeyecek durumları olmadığını iletecek.

Yönetim, İstanbul'a davet ettiği Gomis, Belhanda ve Feghouli'nin menajerlerine "Ya futbolcular bize ödeme takvimi konusunda yardımcı olsunlar ya da oyuncularınıza takım bulun. İsteyen istediği yere gidebilir, tekliflere açığız" mesajı verecek.

Galatasaray'da Gomis ve Belhanda 3 milyon 350 bin euro, Feghouli 3 milyon 850 bin euro net kazanıyor. Primlerle beraber futbolcuların kulübe yıllık maliyeti daha da artıyor.

Kaynak: Ajanslar