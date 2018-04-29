Galatasaray 11 maçlık derbi galibiyeti hasretini bitirdi

Beşiktaş'ı 2-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, ligde 11 maç aradan sonra bir derbi galibiyeti elde etti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 yenen Galatasaray, şampiyonluk yarışında önemli 3 puanı hanesine yazdırırken, derbi galibiyeti hasretini de sona erdirdi.

Ligde Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı bundan önce çıktığı 11 derbide kazanamayan sarı-kırmızılı takım, kötü seriyi Beşiktaş önünde bitirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'ı 2-0 yendiği müsabaka öncesi 11 derbiden 6 yenilgi ve 5 beraberlikle ayrılmıştı.

- Son derbi galibiyeti de Beşiktaş'a karşıydı

Galatasaray, ligde 11 maçlık derbi kazanamama serisi öncesi son galibiyetini, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etmişti.

Rakibini, 24 Mayıs 2015'te Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında ligde çıktığı 11 derbide de galibiyet alamamıştı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 5 maçın dördünü kaybederken, birinde berabere kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 6 maçta ise iki mağlubiyet ve dört beraberlik yaşadı.

Galatasaray ayrıca, bu dönemde Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı finali 1-0 kazanırken, TFF Süper Kupa'da Beşiktaş ile yaptığı, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 biten maçtan ise seri penaltı atışları sonucunda galip ayrıldı.

- Son 12 lig derbisi

Galatasaray'ın ligde oynadığı son 12 derbinin skorları şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç (GS-Rakip) 2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1 Süper Lig Beşiktaş (D) 1-2 Süper Lig Fenerbahçe 0-0 Süper Lig Beşiktaş 0-1 2016-2017 Süper Lig Beşiktaş (D) 2-2 Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-2 Süper Lig Beşiktaş 0-1 Süper Lig Fenerbahçe 0-1 2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe 0-0 2017-2018 Süper Lig Beşiktaş (D) 0-3 2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-0 2017-2018 Süper Lig Beşiktaş 2-0

- Türk Telekom Stadı derbi karnesi

Galatasaray, 2011 Ocak'ta açılışı yapılan Türk Telekom Stadı'nda oynadığı derbi maçlarda 9. kez kazandı.

Türk Telekom Stadı'nda bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 17 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, 9 kez kazanırken, 5 kez rakiplerine yenildi, 3 kez de eşitliği bozamadı.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki 17 derbide rakip ağları 22 kez havalandırırken, kalesinde ise 15 gol gördü.

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda çıktığı 17 derbinin skorları şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç 2010-2011 Süper Lig Fenerbahçe 1 - 2 2011-2012 Süper Lig Fenerbahçe 3 - 1 Süper Lig Beşiktaş 3 - 2 Süper Lig S. Final Fenerbahçe 1 - 2 Süper Lig S. Final Beşiktaş 2 - 2 2012-2013 Süper Lig Fenerbahçe 2 - 1 Süper Lig Beşiktaş 2 - 1 2013-2014 Süper Lig Beşiktaş 1 - 0 Süper Lig Fenerbahçe 1 - 0 2014-2015 Süper Lig Fenerbahçe 2 - 1 Süper Lig Beşiktaş 2 - 0 2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe 0 - 0 Süper Lig Beşiktaş 0 - 1 2016-2017 Süper Lig Beşiktaş 0 - 1 Süper Lig Fenerbahçe 0 - 1 2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe 0 - 0 Süper Lig Beşiktaş 2 - 0

Kaynak: AA