Galatasaray 1 hafta aradan sonra zirveye yerleşti

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Galatasaray, liderlik kolduğunu rakibinden devraldı.

Geride kalan haftada Genrçlerbirliği'ne yenilerek zirvedeki yerini Medipol Başakşehir'e kaptıran sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yarışındaki güçlü rakibini mağlup ederek tekrar ilk sıraya çıktı.

Bu galibiyetle puanını 60'a çıkaran Galatasaray, 59'ar puanlı Beşiktaş ve Medipol Başakşehir önünde liderlik koltuğunun sahibi oldu.

Galatasaray'ı galibiyete taşıyan goller, 60. dakikada Mariano ve 90. dakikada Adebayor'dan (kendi kalesine) geldi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'E KARŞI ŞANSSIZLIĞINI KIRDI

Galatasaray, Medipol Başakşehir'i mağlup ederek, rakibine karşı son 5 resmi maçındaki kazanamama serisini sonlandırdı.

Turuncu-lacivertli ekibi en son, 2015-2016 sezonunun 7. haftasında deplasmanda 2-0 yenen Galatasaray, ardından 4'ü lig, 1 ise Türkiye Kupası'nda çıktığı 5 maçta da galip gelememişti. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 4 kez yenilirken, 1 kez de berabere kalmıştı.

TÜRK TELEKOM STADI'NDA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, sahasında kaybetmeme serisini Medipol Başakşehir önünde devam ettirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertli ekibi yenerek, Türk Telekom Stadı'ndaki yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı.

Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 21 resmi maçtan 19 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, evinde oynadığı son 17 lig maçında ise 16 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

MAÇ SONU BÜYÜK SEVİNÇ

Sarı-kırmızılı oyuncular, müsabakanın tamamlanmasının ardından sahada büyük sevinç yaşadı.

Hakem Umut Meler'in bitiş düdüğü ile birlikte birbirlerine sarılarak galibiyeti kutlayan oyuncular, ardından taraftarların tezahüratlarını karşılıksız bırakmayarak tribünlere gitti.

Futbolcular, taraftarlarla karşılıklı tezahürat yaparak galibiyeti kutladı.



GALATASARAY TARAFTARINDAN ARDA TURAN'A TEPKİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Medipol Başakşehir forması ile Türk Telekom Stadı'na çıkan eski oyuncuları Arda Turan'a tepki gösterdi.

Turuncu-lacivertli takım ısınmak için sahaya çıktığında, ıslıkla Arda'ya tepkilerini gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, "Cim Bom'u satanı biz de satarız" tezahürat yaptı. Stat hoparlörlerinden de "Taçsız Kral Metin Oktay, tek aşkıydı Galatasaray, senin gibi Cim Bomluyu unutur mu bu taraftar" sözlerinin yer aldığı marş çalındı.

Türk Telekom Stadı'nın tribünlerinde de "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir" pankartı yer aldı.

Arda Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le maç öncesinde bir araya gelmedi.

Bu arada Arda Turan, 2 bin 522 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda bir maça çıktı.