Galatasaray'a müjde! Karar resmen açıklandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Galatasaray'ın sermaye artırımı için yaptığı başvuruyu kabul etti. Buna göre şirketin sermayesi 108 milyon TL'den 540 milyona çıkarılırken, kulübün kasasına 145 milyon TL girmiş olacak.

Göreve geldiği günden bu yana kulübü, içinde bulunduğu borç sarmalından çıkarmaya çalışan başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, elde edilecek bu parayla rahat bir nefes alacak.

Galatasaray 145 Milyon TL'yi şu şekilde kullanacak:

FUTBOLCULARA 58.5 MiLYON TL

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluğun en güçlü adayı olarak görülen futbol takımının alacakları ödenecek. Göreve geldiği günden bu yana futbolculara birkaç kez ödeme yapıp, geçmişten kalan alacakların büyük bölümünü eriten yönetim, nisan ayı içinde 12 milyon Euro (58.5 milyon TL) daha verip, tüm borçları sıfırlayacak.

SAO PAULO KULÜBÜ'NE 1 MiLYON EURO

Sezon başında Sao Paulo Kulübü'nden alınan Maicon'un bonservis bedelinin gecikmiş taksiti ödenecek. Brezilya kulübü, 2 milyon Euro'luk taksitin ödenmemesi nedeniyle FIFA'ya şikayet etme tehdidinde bulunmuş, yönetim 1 milyon Euro'yu verip, geri kalan 1 milyon Euro'yu nisan ayına erteletmişti. Ayrıca, günü gelen diğer bonservis ödemeleri de yapılacak.

MENAJERLERiN PARALARI VERiLECEK

20 Ocak'ta Galatasaray Kulübü Başkanlığı'na seçilen Mustafa Cengiz'i en çok uğraştıran sorunlardan biri, futbolcu menajerlerine olan birikmiş borçlar. 2011 yılından bu yana ödenmeyen borçlar artık on milyonlar seviyesine ulaşırken, bazı menajerler mahkeme yoluna başvurdu.145 milyon TL'nin bir bölümü bu borçlara aktarılacak.

BASKETBOL, VOLEYBOL VE PERSONEL

Göreve geldikten sonra basketbol ve voleybol şubelerinin geçmişe dönük borçlarının önemli bir kısmını ödeyen sarı kırmızılı yönetim, önümüzdeki günlerde bu branşlara bir miktar daha para aktaracak. Ayrıca, Galatasaray Kulübü'nde görev yapan tüm personelin nisan ayı maaşları ve diğer hak edişleri birinci gün hesaplarına yatırılacak.

Kaynak: Ajanslar