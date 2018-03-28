Futbolu Bırakıyor mu?

2011/12 sezonundan bu yana yaşadığı sakatlıklar, geçirdiği ameliyatlar ve bir türlü geçmeyen sakatlığı sebebiyle futbolu bırakacağı belirtilen Veli Kavlak'tan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından futbolu bırakacağı yönündeki haberleri yalanlayan Veli Kavlak; "Bazı yayın organlarında çıkan futbolu bıraktığıma dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. A2 takımıyla idmanlara ve paralel olarak tedavime planlı bir şekilde devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar