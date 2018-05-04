Futbol disiplin talimatı 46. madde nedir?

Futbol disiplin talimatı 46. madde nedir? Merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizin devamında.

Yarıda kalan Türkiye Kupası karşılaşması Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından sporseverler futbol disiplin talimatı 46. madde nedir sorusunu sıklıkla sormaya başladı. Bu sorunun yanıtı tüm herkes tarafından merak ediliyor. Talimatlar gereği, TFF Hukuk Müşavirliği yarın sabah temsilci ve hakem raporlarını incelettikten sonra Beşiktaş'ı PFDK'ya sevk edecek. Kurul Siyah-beyazlı kulübe uygulanacak yaptırımlar konusunda disiplin kararını verecek.

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI 46. MADDE NEDİR?

PFDK, Ziraat Türkiye Kupası statüsü 8. maddesi kapsamında Beşiktaş Kulübü'nün 3-0 hükmen mağlubiyetine, bu sezon kupadan elde ettiği bütün gelirlerin geri alınmasına ve önümüzdeki yıl Ziraat Türkiye Kupası'ndan men edilmesine karar verecek.



Kupa statüsündeki 8. maddenin 1. hükmünde şu ifadeler yer alıyor:

"Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."

Kaynak: AjansHaber