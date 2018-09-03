FSM'de intihar girişimi: Trafik kilit

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde intihar girişimi nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'deki intihar girişimi trafik yoğunluğuna neden oldu.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNULDU

Saat 14.30 sıralarında Avrupa'dan Asya yönüne geçişte köprü korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Köprüden geçen sürücülerin ihbarının ardından müzakereci polis, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin yanına gelerek eyleminden vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştı.

TARFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Bu sırada, deniz polisi, sahil güvenlik ve kıyı emniyet ekipleri de köprü altına gelerek tedbir aldı.

Polisin çabaları sonucunda ikna olan kişi, yaklaşık bir saat sonra korkuluklardan indi.

İntihar girişimi nedeniyle, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğu da yaşandı.

Kaynak: Ajanslar