FSM gardaşın renklerine büründü: Azerbaycan'a müthiş jest

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılan ışıklandırma hakkında açıklama yapan Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mesim Hacıyev, 100. kuruluş yıl dönümünün dünyanın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de kutlandığını dile getirdi.

Bu kapsamda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Azerbaycan bayrağı renklerinde ışıklandırılması için İstanbul Valiliği'ne yaptıkları başvurunun olumlu karşılandığını ifade eden Hacıyev, köprünün Azerbaycan bayrağının renkleriyle süslendiğini söyledi.

Kaynak: ajanslar