Fransızların aklında bu soru: Paris İslamlaşıyor mu?

Fransa'da içki yasağının genişletilmesinin ardından Fransız gazetesi, daha önce yaptığı "Türkiye İslamlaşıyor" haberiyle alay konusu oldu. Fransızlar "Paris de mi?" diye sordu.

Paris'te 2015 yılında gelen alkol yasağı geçtiğimiz aylarda genişletildi. Akşam saat 20.00'den sabah saat 08.00'e kadar içki satışı ve kamusal alanda kullanımı bazı bölgelerde yasakken, yasağı kapsayan bölge iki katına çıkarıldı.



Yasak yalnızca turuncu alanı kapsıyordu. Yeni yasa ile mavi alan da buna eklendi.

TÜRKİYE İSLAMLAŞIYOR

Öte yandan, Fransa'da yayın yapan bir gazete olan Liberation, daha önce yaptığı "Alkol satışı kısıtlanıyor, Türkiye'yi İslamlaştırma projesi devam ediyor." haberinden sonra geçtiğimiz günlerde Fransa'daki genişletilmiş alkol yasağını haberleştirmesi alay konusu oldu.

Haberi okuyan Fransızlar "Paris de mi İslamlaşıyor?" diye sordu.

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Kaynak: ajanslar