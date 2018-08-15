Fransızlar duyurdu: Gomis'e dev teklif geliyor!

Fransız gazetesi France Football, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Galatasaray'a Gomis için 11 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlandığı yazdı.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis'i istiyor. Bu haber, Fransa'dan geldi.

AL HİLAL'İN HEDEFİ GOMİS



France Football'un haberine göre; kadrosuna Ahmed Musa ve Nordin Amrabat'ı katan Al Hilal’in şimdiki hedefinde Galatasaraylı golcü Bafetimbi Gomis var.

Geçtiğimiz yıl 29 golle Spor Toto Süper Lig’de gol kralı olan ve takımının şampiyonluğunda önemli rol oynayan Gomis, sezon başında maaş konusunda kulüple problemler yaşamıştı.

Kaynak: Ajanslar