Fransız kulübü 16 yaşındaki Türk futbolcu ile anlaştı!

Fransız kulübü Lille, Valencia altyapısından yetişen Türk futbolcu Ferhat Çoğalan ile 3 yıllığına anlaştı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, İspanyol kulübü Valencia'nın altyapısındaki Türk oyuncu Ferhat Çoğalan’ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhat ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Fransa doğumlu Ferhat, Türkiye'nin 14, 15 ve 16 yaş altı milli takımlarında oynadı.

FERHAT ÇOĞALAN KİMDİR?

Babasıda İspanya’ya Barcelona’ya götürmüş ve dönenim altyapı sorumlusu Zubizaretta Ferhat’ı çok beğendiklerini burada bırakın bir sene sizide ailece buraya alırız demiş babasıda bu nedenle vazgeçmiştir. Ardından Monaca ile görüşen Sedat Çoğalan oğlunun Barcelona anlaşamadığı söyleyince devreye Valencia girmiş ve Ferhat Çoğalanı tabiri yerinde ise kapmıştır. Bugüne kadar Arsenal, Juventus, Borussia Dortmund, Milan, Galatasaray ve Manchester United takımlarının talip olduğu Ferhat Çoğalan’ın babası Sedat Çoğalan’dır.

Türkiye U15 Milli Takım formasını 2, U14 formasını 3 ve U16 Milli takım formasını 2 kez giymiş toplam bu karşılaşmalarda 3 gol atmıştır. Orta saha’da on numara pozisyonunda görev yapan Ferhat Çoğalan Valencia takım kadrosunda yer almaktadır. Ferhat Çoğalan aslen Trabzon Araklı’lıdır.

Kaynak: Ajanslar