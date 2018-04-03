Fransız belediye başkanının 1 Nisan şakası güldürmedi

Beauvais Belediye Başkanı Cayeux, Ikea'nın şehre yatırım yapacağı ve 4 bin kişilik istihdam sağlayacağına yönelik 1 Nisan şakası için özür diledi.

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Beauvais kentinin Belediye Başkanı Caroline Cayeux, İsveçli mobilya şirketi Ikea'nın şehre yatırım yapacağı ve 4 bin kişilik istihdam sağlayacağı şeklindeki 1 Nisan şakası sonrası gelen tepkiler üzerine özür diledi.

Cayeux, RTL radyosunda katıldığı canlı yayında, aşırıya kaçan mesajı nedeniyle üzgün olduğunu dile getirdi ve vatandaşlardan özür diledi.

Paris'in kuzeyinde bulunan ve yüksek işsizlik oranıyla tanınan Beauvais'in Belediye Başkanı Cayeux, sosyal medyada 1 Nisan günü paylaştığı "Ikea, yakında Novapark bölgesinde mağaza açacak. Bu Beauvais'in ekonomik canlılığı ve istihdam için çok güzel bir haber." mesajına vatandaşlardan yoğun tepki geldiğini aktardı.

Belediye olarak Ikea yönetimiyle iletişime geçip teklif götürdüklerini fakat İsveçli mobilya ve ev aletleri zincirinin sadece büyük şehirlerde mağaza açma prensibi nedeniyle bunun gerçekleşmediği bilgisini veren Cayeux, "Bu mesaj bir hataydı. Beklenti oluşturduğum kişilerden özür diliyorum." dedi.

Fransız basını, binlerce kişinin iş beklentisi içinde olduğu kentte 4 bin kişiye istihdam sağlayacak bu tür bir yatırımın 1 Nisan şakasına konu edilmesinin vatandaşların öfkesine neden olduğunu yazdı.

Beauvais Belediye Başkanı Cayeux, geçen yıllarda da tepki çeken 1 Nisan mesajları paylaşmıştı.

Kaynak: AA