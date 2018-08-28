Fransız bakan canlı yayında istifa etti

Fransa'da halkın Fransız kabinesinde en saygı duyduğu isimlerden biri olan Çevre Bakanı Nicolas Hulot katıldığı radyo programında istifa ettiğini açıkladı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kabinesi sürpriz bir istifayla sarsıldı.

Halkın Fransız kabinesinde en saygı duyduğu isimlerden biri olarak gösterilen 63 yaşındaki Çevre Bakanı Nicolas Hulot, France Inter Radio'da katıldığı programda, önceden Macron'a haber vermeden, istifa ettiğini duyurarak gazetecileri de şaşırttı.

''DAHA FAZLA YALAN SÖYLEMEK İSTEMİYORUM''

Çevre konularında hükümet tarafından 'tamamen yalnız bırakıldığını' söyleyen Hulot "Biraz etkim var ancak gücüm yok" diye konuştu.

Muhabirin şaşkınlıkla 'Ciddi misiniz?" sorusuna Hulot " Artık kendime daha fazla yalan söylemek istemiyorum. Hükümetteki varlığımın bu konularda kabul edilen standartları yakaladığımız ilüzyonunu yaratmasını istemiyorum. O nedenle hükümeti bırakma kararı alıyorum" dedi.

''KÜÇÜK ADIMLAR ATIYORUZ''

Siyasetçi kimliğinin yanı sıra yazar, fotoğrafçı, gazeteci, radyo ve televizyon programcısı olan Hulot kabineye geçen sene Macron tarafından dahil edilmiş ancak kabinedeki bazı isimlerle tartışmalar yaşamıştı.

Hulot yaptığı açıklamada" Küçük adımlar atıyoruz. Fransa diğer ülkelere oranla daha azla şey yapıyor ama bu küçük adımlar yeterli mi? Yanıt, hayır. Avrupa ve dünya yeterince çaba göstermiyor" ifadelerini kullandı.

Hulot istifa kararından Macron ya da Başbakan Edouard Philippe'yi hatta kendi karısını bile haberdar etmediğini de söyleyerek "Bu dürüst ve sorumlu bir karar" dedi.

'GEZEGEN BİR FIRINA DÖNÜŞÜYOR'

İstifasının Fransız halkı ve siyasileri arasında çevre konusunda bir 'seferberlik' yaratmasını umduğunu söyleyen Hulot "Gezegen bir fırına dönüşüyor, doğal kaynaklarımız tükeniyor, biyolojik çeşitlilik güneş altındaki kar gibi eriyor ve buna birinci öncelik verilmiyor" ifadelerini kullandı.

Hulot, Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından kurulan hükümette Devlet Bakanı unvanı alan 2 isimden biriydi.

Hulot'un istifasına hükümetten ilk tepki hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux'tan geldi. Griveaux, "Gitmesinden dolayı üzgünüm. Çok önemli işlere imza atmıştı" dedi.

İstifa kararı konusunda önceden Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ı bilgilendirmenin 'en basit nezaket kuralı' olduğunu da söyleyen sözcü "Bir senede çevre alanında bir devrim yapabilir misiniz? Küçük adımları hiç hareket etmeyeye tercih ederim" dedi.

Macron'un siyasi rakipleri ise Hulot'un istifası nedeniyle hükümete yüklendi. Radikal solcu muhalefet lideri Jean-Luc Melenchon Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede "Macronizm çözünmeye başlıyor" dedi.

Kaynak: Ajanslar