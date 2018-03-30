Fransız askerleri YPG/PKK'yla işbirliği içinde

Suriye'de YPG/PKK'ya siyasi desteğini artıran Fransa, terör örgütüyle askeri işbirliği de yürütüyor.

Suriye'de YPG/PKK'ya siyasi desteğini artıran Fransa, terör örgütüyle askeri işbirliği de yürütüyor. YPG/PKK işgalindeki kuzey Suriye'de en az 5 noktada Fransız askeri unsuru bulunuyor. Fransız özel kuvvetler mensuplarının da aralarında olduğu 100'den fazla asker, terör örgütü ve ABD'yle çalışıyor. Rakka, Sırrin ve Ayn İsa'da bulunan Fransız askerler, Miştanur Tepesi ve Lafarge fabrikasında da boy gösteriyor. Son üç günde Irak'ın kuzeyinden Suriye'ye girip geri çıkan Fransız askerlerin hareketliliği dikkati çekiyor.

Kaynak: AA