Fransa'dan tehdit: Yeniden vururuz!
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Suriye'de Beşar Esad'ın kimyasal silah kullanması durumunda Esad'a bağlı birlikleri yeniden hedef alacaklarını açıkladı.
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Suriye'de Beşar Esed'in kimyasal silah kullanması durumunda Esed'i bağlı birlikleri yeniden hedef alacaklarını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015 yılında İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya yönelik kararını açıklamasından önce konuşan Parly, İran'ın nükleer anlaşmanın yükümlülüklerine saygı duyduğunu ifade etti.
Kaynak: Ajanslar