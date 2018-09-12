Fransa'dan İdlib için sürpriz teklif!

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Suriye'nin İdlib şehrine yapılan gelişigüzel bombardıman savaş suçu sayılmalı" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Suriye'nin İdlib şehrine yapılan gelişigüzel bombardıman savaş suçu sayılmalı" dedi.

FRANSA GENELKURMAY BAŞKANI 'VURMAYA HAZIRIZ' DEMİŞTİ

Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, İdlib'deki saldırılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Lecointre, "Eğer İdlib'de kimyasal silah kullanılırsa Suriye'yi vurmaya hazırız" dedi.

Lecointre ayrıca; Suriye'de DAEŞ'in elinde bulunan son bölgelerin de ekim ayı sonuna kadar temizlenmiş olacağını belirtti.

Kaynak: Ajanslar