Fransa'dan Hakkari'ye uzanan hikaye

Fransız Angelique Posseme ile Hakkari Yüksekovalı Mehmet Ataş, yöresel geleneklere göre düzenlenen düğünle dünya evine girdi.

Tatil için Fransa'dan İstanbul'a giden Angelique Posseme ile burada üniversite öğrencisiyken tanışan Mehmet Ataş, 3 yıllık arkadaşlıklarını düğünle taçlandırdı.

FRANSIZLAR HALAYDA



İpek Yolu Caddesi'ndeki bir binanın yanında bulunan alanda yapılan, iki gün gün iki gece süren ve yörenin örf ile adetlerine göre gerçekleştirilen düğünde, Fransa'dan gelen gelinin ailesi ve yakınları da yöresel kıyafetler giyerek halay çekti.

Gelinin ailesi ve yakınları zaman zaman Fransızca şarkılar eşliğinde oynadı.



OKULDA TANIŞTILAR



Damat Ataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'da özel bir üniversitenin iletişim fakültesinde okurken ortak bir arkadaşı aracılığıyla Posseme ile tanıştığını söyledi.





"HALAY ONLARA YABANCI DEĞİL"



Eşinin İstanbul'a tatil için geldiğini anlatan Ataş, şunları belirtti: "Orada birbirimizi gördük. Daha sonra kendisi birkaç kez Türkiye'ye gelerek bizi ziyaret etti. Sonra ben gittim onları ziyarete. Yaklaşık 3 yıl böyle bir arkadaşlığımız oldu. Daha sonra bu süreci mutlu sonla taçlandırdık. Okul için Fransa'ya yerleştim. Düğünü Fransa'da yapacaktım ama gelinin ailesinin bizim kültürümüzü tanımasını istedim. Onlar da bizim toplumu tanıyorlar."

Yöresel kıyafetleri gelinin yakınlarına tanıttığını belirten Ataş, "Onlar da mutlular, çok şaşırdılar. Halay onlara yabancı değil. Halayları bizimkine benzer. Eşimin akrabaları Fransa'nın Breton bölgesinde yaşıyor. Kültürleri bizim kültürümüze çok benziyor. Aile bağları, yemek ve müzik kültürü çok benziyor. O yüzden adapte olmaları zor olmadı." diye konuştu.

Posseme de farklı dil, din ve kültürlere sahip olmalarına rağmen değerlerinin ortak olduğunu belirterek, sevginin her şeyden güçlü olduğunu dile getirdi.

Posseme'nin ailesi de gördükleri ilgi karşısında şaşırdıklarını ve güzel bir düğüne şahit olduklarını ifade etti.







Kaynak: Ajanslar