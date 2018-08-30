Fransa'dan Belhanda'ya talip var!

Galatasaray'dan gönderilmesi gündemde olan Younes Belhanda hakkında Fransa medyasından çarpıcı bir haber ortaya çıktı.

Galatasaray'dan gönderilmesi gündemde olan Younes Belhanda hakkında Fransa medyasından çarpıcı bir haber ortaya çıktı.

NİCE KİRALAMAK İÇİN TEKLİF YAPTI



Yahoo Sport France'ın haberine göre, 2016-17 sezonunda Belhanda'yı kiralık olarak kadrosunda bulunduran Nice, Faslı futbolcuyu yeniden kiralamak için Galatasaray'a teklifte bulundu.

SATIN ALMA OPSİYONU DA EKLENDİ



Haberde Fransız kulübü yetkililerinin sundukları teklife satın alma opsiyonu da ekledikleri öne sürülürken, iki taraf arasındaki görüşmelerin sonucuna göre Belhanda'nın tekrar Fransa'ya dönme ihtimalini değerlendireceği ifade edildi.

GALATASARAY'DAN YILLIK 3 MİLYON EURO KAZANIYOR



2017-18 sezonunun başında Belhanda'yı Dinamo Kiev'den 8 milyon euro karşılığında transfer eden Galatasaray, 28 yaşındaki futbolcuya senelik 3 milyon 350 bin euro garanti ücret ödüyor.

Geçtiğimiz sezon çıktığı 35 resmi maçta 3 gol ve 10 asiste imza atan 28 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılarla üç yıl daha sözleşmesi bulunuyor.