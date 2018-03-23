Fransa’da Süpermarkette Silah Sesleri

Fransa’nın güneyindeki Trebes kasabasında bir süpermarketten silah sesleri duyuldu.

Fransa'nın Trebes kentinde bir süpermarkette rehine krizi yaşanıyor. Süpermarketteki silahlı baskında 2 ölü ve 12 yaralı var. DAEŞ'li olduğu iddia edilen saldırgının da öldürüldüğü belirtiliyor.

Fransa'nın güneybatısındaki Trebes kentinde silahlı saldırgan süpermarkettekileri rehin aldı. Operasyonda 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Operasyonda DAEŞ'li olduğu iddia edilen saldırganın da öldürüldüğü belirtiliyor.

Fransa İçişleri Bakanı'nın Trebes kentinde hareket ettiği ifade ediliyor.



Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Trebes kentinde silahlı bir kişi Super U isimli süpermarkettekileri rehin aldığı belirtildi.

Kamu yayıncısı France Info kanalı da savcılığa dayandırdığı haberinde, süpermarketteki silahlı kişinin saldırıyı terör örgütü DAEŞ adına gerçekleştirdiğini yazdı.



Öte yandan RTL radyosu, Trebes şehrinin yakınında bulunan Carcassonne'da bir araçtan, yol kenarındaki polislere ateş açıldığını ve 2 polisin yaralandığını duyurdu. Yaralı polislerin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

SALDIRININ NEDENİ BELLİ OLDU

Reuters haber ajansı, süpermarkettekileri rehin alan saldırganın polisten Paris'te üç yıl önce 129 kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren isimlerden Salah Abdesselam'ın serbest bırakılmasını istediğini bildiriyor.

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Kaynak: Ajanslar