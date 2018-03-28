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28 Mart 2018 13:16 | Son Güncelleme: 28 Mart 2018 13:23

Fransa'da okula başlama yaşı 3'e indirildi

Fransa'da yeni reform planları kapsamında, ülkede okula başlama yaşı altıdan üçe indirildi. Bu kararla birlikte Avrupa'da en düşük okula başlama yaşı Fransa'da.

Fransa'da okula başlama yaşı 3'e indirildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kamuoyuna açıkladığı yeni reform planları kapsamında, ülkede okula başlama yaşının altıdan üçe indirildiğini açıkladı.

Bununla Fransa, Avrupa'da en düşük okula başlama yaşına sahip ülke olacak.

BBC'de yer alan habere göre, bu uygulama ülkede çocukların yalnızca küçük bir oranını etkileyecek zira Fransa'da birçok aile, çocuklarını hali hazırda üç yaşında okula göndermeyi tercih ediyor.

acron, Fransa'nın yoksul kesimleri ve ülkeye ait Fransa dışındaki topraklarda, ailelerin çocuklarını erken yaşta okula gönderme olanaklarının daha az olduğunu, reformu bu eşitsizliği gidermek için hazırladıklarını söyledi.

Macron, yeni düzenlemenin 2019 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olacağını söyledi.

Avrupa ülkelerinde çocukların okula başlama yaşları

  • Dört: Kuzey İrlanda
  • Beş: Kıbrıs, İngiltere, Malta, İskoçya, Galler
  • Altı: Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre, Türkiye
  • Yedi: Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Letonya, Litvanya, Polonya, Sırbistan, İsveç

Kaynak: Ajanslar

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