Fransa'da Nice Havalimanı boşaltılıyor!

Fransa'da bomba şüphesi nedeniyle Nice Havalimanı'nın ikinci terminali boşaltılırken, terminal binasında arama yapılıyor.

Fransa’nın güney sahilinde bulunan Nice kentindeki, Nice Havalimanın aldığı bomba ihbarı üzerine 2 terminalini boşalttığı ve geçici olarak kapatıldığı öğrenildi.

KONTROLDEN SONRA AÇILACAK

Kalkışına izin verilmeyen uçaklarda mahsur kalan yolcuların ise inmesine müsaade edilmediği aktarıldı. Polis ve askerler tarafından kontrol edilen havaalanının ise çok gecikmeden tekrar açılacağı duyuruldu.

Kaynak: Ajanslar