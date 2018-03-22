Fransa'da Müslümanlar dışlanıyor

İnsan Hakları Ulusal Danışma Komisyonu, Fransa'da Müslümanların diğer dine mensup kişilere göre daha fazla dışlandığını bildirdi.

Le Monde gazetesi, komisyonun, toplumda ırkçı ve yabancı düşmanı görüşleri değerlendirdiği yıllık raporuna dayandırdığı habere göre, Fransa'da Müslümanlar diğer dine mensup kişilere göre daha fazla dışlanıyor.

Haberde, ifadelerine yer verilen İnsan Hakları Ulusal Danışma Komisyonu Başkanı Christine Lazerges, ülkede İslam'a karşı güvensizliğin olduğunu kaydetti.

Müslüman karşıtı saldırılar hakkındaki verilerin paylaşıldığı haberde, Merkezi İstihbarat Servisine göre geçen yıl 72 Müslüman karşıtı saldırı kayıtlara geçti.

Haberde, geçen yıl bir önceki yıla göre Müslüman karşıtı saldırılarda yüzde 7,5 oranında artış gösterdiği bildirildi.

Komisyon ankete katılan kişilere İslam hakkında sorular sordu. Buna göre, ankete katılanların yüzde 44'ü İslam'ın Fransa'nın kimliği için bir tehdit olduğu ve yüzde 61'i başörtünün toplumda sorun oluşturabileceğini düşünüyor.

Raporda, Fransa'da Müslümanların dışlanmasının sebebi olarak laikliğe ve kadın haklarına bağlılık ve yabancı düşmanlığı gösterildi.

Çoğu Kuzey Afrikalı 4 milyonun üzerinde Müslüman'ın yaşadığı Fransa, Avrupa'da Müslümanların en fazla bulunduğu ülkelerin başında geliyor.