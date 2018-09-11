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11 Eylül 2018 10:50 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2018 10:51

Fransa'da görevli polis azgın bir boğanın saldırısına uğradı

Festivalde görevli bir polis azgın bir boğanın saldırısına uğradı.

Fransa'da görevli polis azgın bir boğanın saldırısına uğradı

Fransa'da Montpellier şehri yakınında düzenlenen bir festivalde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

BOĞA POLİSE SALDIRDI

Festival kapsamında bir boğayı dışarı salındı. Kenarda duran polisi gören boğa ise polise saldırdı.

POLİS BAŞINDAN HAFİF YARALANDI

Saldırı sonrası polis kafasından yaralandı. Boğanın yaraladığı polis ise hemen hastaneye kaldırıldı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: PolisBoğa


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