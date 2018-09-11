Fransa'da görevli polis azgın bir boğanın saldırısına uğradı

Festivalde görevli bir polis azgın bir boğanın saldırısına uğradı.

Fransa'da Montpellier şehri yakınında düzenlenen bir festivalde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.



BOĞA POLİSE SALDIRDI



Festival kapsamında bir boğayı dışarı salındı. Kenarda duran polisi gören boğa ise polise saldırdı.



POLİS BAŞINDAN HAFİF YARALANDI



Saldırı sonrası polis kafasından yaralandı. Boğanın yaraladığı polis ise hemen hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Ajanslar