Fransa İşçi alımı 2018-2019

Turistik gezi yapmanın yanı sıra çalışma hayatını Fransa'da geçirmeyi tercih eden birçok insan var. Peki Fransa'da iş hayatı nasıl, çalışma koşulları neler, işçi alımı nasıl oluyor? İşte soruların cevabı ve 2018-2019 Fransa İşçi alımı...

Fransa süphesiz çoğumuzun turistik gezi yapmak için tercih edeceği başlıca yerlerden biridir. Gezi yapmanın yanı sıra dünyanın hemen hemen her yerinde olduğu gibi Fransa'ya da çalışmak için gidenler mevcut. Bunların bir kısmı kamusal alanda bir kısmı özel sektörde çalışmaktayken bir kısmı da kendi işini kurarak geçimini sağlamaktadır. Peki Fransa'da işçi alımı nasıl oluyor? 2018-2019 Fransa işçi alımı hangi şartlarda, nerelerde, hangi tarihlerde daha kolay alım gerçekleşiyor? İşte tüm detaylar...

Fransa İşçi alımı 2018-2019

Fransa'da çalışmak isteyenlerin öncelikle bilmesi gerekenler arasında Fransa'nın çalışma koşulları geliyor. Fransa'da yasal olarak haftalık çalışma süresi 35 saattir. Bu çalışmanın karşılığı olarak asgari ücret 2017 yılında 1.480,27 EUR olduğu biliniyor. Emeklilik yaşı 67 olan ülkede zorunlu emeklilik planına ödeme yapmışsa 62 yaşına kadar düşebiliyor bu sayı.

Fransa'ya işçi olarak nasıl gidilir?

Fransa'ya yerleşerek orada bir düzen oturmak isteyenler için öncelikle yapılması gereken şey Fransa çalışma izni vizesi almaktır. Bunun yanı sıra çok iyi Fransızca bilmelisiniz. Dünyada geçerliliği oldukça fazla dillerden biri olan Fransızca öğrenmesi biraz zor olan dillerdendir. Fakat öğrenildiği takdirde birçok avantaja ve iş fırsatlarına kapı açacaktır.

Fransa çalışma izni vizesi başvurusu nasıl yapılır?

Fransa'ya çalışmak için gidecek olan vatandaşların çalışma izni vizesi alması zorunludur. Oturum vizesi verilmeden önce bu çalışma izni başvurusunun verilmiş olması gerekmektedir. Fransa oturum izni işlemleri ve Fransa çalışma izni başvuruları birbiriyle doğru orantılı şekilde işleyen bir süreçtir. Bu işlem muhtemel işveren tarafından gerçekleşir.

Fransa'da 90 günden fazla kalıp çalışmayı düşünenler ise oturum izni vizesi olarak da bilinen uzun süreli vize başvurusunda bulunması gerekmektedir. Farklı türde Fransa oturum ve çalışma izni vizeleri vardır. Bunlar belirli işlere ve çalışan profili açısından değişiklik gösterir. O türler; Fransa Özel Yetenek için Çalışma İzni, Avrupa Birliği Mavi Kart, Yatırımcı ve Şirket Sahipleri İçin Çalışma İzni, Bilim Adamları ve Araştırmacılar için Fransa Çalışma İzni, Dönemsel Çalışanlar için Çalışma İzni, Au Pair Vizesi'dir. İlgili makama sunulması gereken evraklarda da değişiklik gösterilmektedir.

Fransa'da işçi alımı hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler www.fransakonsoloslugu.com adresinden tüm ayrıntıları ve kafalarda oluşan soru işaretlerinin cevaplarını bulabilirler.

Kaynak: AjansHaber