Fransa ABD basınını yalanladı! "Öyle bir açıklama yok"

Trump, Macron'a İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini söyledi. Ancak Fransa bu iddiayı yalanladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Frana Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü.

ABD BASINI: TRUMP İRAN ANLAŞMASINDAN ÇEKİLECEĞİNİ BİLDİRDİ

ABD basınında yer alan haberde Trump'ın, Macron'a İran ile nükleeranlaşmadan çekileceğini söylediği belirtildi.

FRANSA YALANLADI: ANLAŞMA KONUSUNA DEĞİNİLMEDİ

Fransa'dan konuyla ilgili bir yalanlama geldi. Macron'un Trump ile görüşmesinde nükleer anlaşma konusuna değinilmediği belirtildi.

İRAN ANLAŞMASINDA NELER VARDI?

2015 yılında İran ABD, Çin, Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere ile nükleer faaliyetlerini sınırlandırmaya karşılık ekonomik yaptırımların kaldırılmasına yönelik bir anlaşma imzaladı.

Resmi adı Ortak Kapsamlı Eylem Planı olan anlaşmaya göre İran uranyum zenginleştirdiği santirfüjleri azaltma taahütünde bulunuyor.

Anlaşma koşulları İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu büyük anlamda azaltması ve nükleer silah yapmaya yetecek düzeye çıkarmamasını öngörüyor.

Anlaşmadan sonra İran'ın Natanz ve Fordo tesislerindeki santrifüj sayısı azaltıldı ve tonlarca az zenginleştirilmiş uranyum Rusya'ya gönderildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan denetçiler İran'ın nükleer tesislerinde teftiş yapma yetkisine sahipti.

Kaynak: Ajanslar