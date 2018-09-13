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13 Eylül 2018 07:22 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2018 07:24

Florence kasırgası nedeniyle milyonlarca insanın hayatı risk altında

ABD'yi korkutan Florence kasırgası için tahliye emri verilenlerin sayısı 1,7 milyonu aştı. Acil Durum Yönetimi, söz konusu kasırga için Mike Tyson benzetmesi yaptı.

Florence kasırgası nedeniyle milyonlarca insanın hayatı risk altında

ABD'yi vuracak Florence kasırgasının son yılların en şiddetli kasırga olması bekleniyor. Güney Carolina'da etkili olacağı ifade edilen kasırgadan dolayı tahliye mesajları yağıyor.

ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

BÜYÜK ALIŞVERİŞLER YAPILDI

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, daha önce perşembe akşamı ya da cuma sabahı karaya ulaşacağı tahmin edilen kasırganın cumartesi karada etkili olacağı belirtildi.

Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia'nın kıyı kesimlerindeki marketler ve benzin istasyonlarından insanlar büyük miktarda alışveriş yaparken, bazı yollar da tek yöne düşürüldü.

ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

"MİKE'IN YUMRUĞU GİBİ İNECEK"

Yaklaşan kasırga nedeniyle Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde tahliye emri verilenlerin sayısı 1,7 milyonu buldu. Ayrıca, kasırganın 5,4 milyon kişinin yaşadığı alanda etkili olacağı belirtilirken, insanlar iç bölgelere yolculuğa başladı.

ABD'nin "en asi" boksörlerinden Mike Tyson'a atıfta bulunan Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı yöneticilerinden Jeff Byard yaptığı açıklamada, "Bu hafif bir rüzgar olmayacak. Florence Carolina kıyısına Mike Tyson yumruğu gibi inecek." ifadesini kullandı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Mike TysonGüney CoralinaVirginiaGüney Carolina


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