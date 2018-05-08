Flaş hareket! İsrail'e ait jetler havalandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran kararını açıklaması sırasında ajanslara düşen son dakika haberine göre, İsrail, Suriye sınırındaki Golan Tepeleri'nde sığınakları açtığını, savunma sistemlerini de aktif hale getirdiğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki İran güçlerinin olağan dışı hareketi tespit edilerek ordu güçleri alarm durumuna geçirildi ve Suriye sınırındaki Golan Tepeleri'nde yer alan hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.



Açıklamada ayrıca Golan Tepeleri'nde yer alan sığınakların da açıldığı belirtilmişti!

Dünya 08 Mayıs 2018 21:30 İsrail'de neler oluyor? İsrail askeri güvenlik kalkanlarını harekete geçirdi!ABD'nin İsrail Büyükelçiliği elçilik çalışanlarına Golan bölgesine gitmemeleri uyarısında bulundu!

Tüm bu gelişmelerin ardından İsrail'de jetlerin havalandığı bilgisine ulaşıldı!

Ortaya jetlerin havalandığına dair bilgi atıldı. Peki jetler nereye gidiyor? Herhangi bir açıklama yapılmadı!