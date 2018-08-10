Flaş gelişme: Başkan Erdoğan ve Putin görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TİCARİ İLİŞKİLER

Erdoğan ve Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin olumlu bir seyir izlemesinden memnuniyetlerini dile getirdi.

SURİYE VE ASTANA SÜRECİ



Görüşmede, Suriye ve Astana sürecine ilişkin son gelişmeler de ele alındı.

Kaynak: AA