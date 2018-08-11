Fitch Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti

Her fırsatta Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings, tutarsız açıklamalarıyla tepki çekiyordu.

Her fırsatta Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings, tutarsız açıklamalarıyla tepki çekiyordu.

Geçtiğimiz aylarda iflasa sürüklenen Yunanistan ekonomisinde büyüme beklediğini açıklayan Fitch'ten yeni bir açıklama geldi: Yunanistan'ın kredi notu yükseltildi.

KREDİ NOTU YÜKSELDİ



Fitch Ratingsten yapılan açıklamada, Yunanistan'ın kredi notunun "B" seviyesinden "BB-" seviyesine yükseltildiği, görünümünün ise "durağan" olduğu bildirildi.

"KAMU BORCU SÜRDÜRÜLEBİLİR HAL ALDI"



Ülkenin kamu borcunun sürdürülebilir bir seviye kazandığı belirtilen açıklamada, borç yardımı önlemlerinin önemli hal aldığı kaydedildi.

Ekonomi 09 Ağustos 2018 17:55 Fitch'ten flaş Türkiye açıklaması!Fitch, not indiriminden bu yana Türkiye'de görünümün kötüleştiğini, Türk Lirası'ndaki düşüşün hızla durdurulması gerektiğini bildirdi

Kamu finansmanının gelişmeyi sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, Yunanistan ile Avrupalı kreditörler arasındaki ilişkinin önemli derece iyileştiği vurgulandı.

NOTU DAHA DA YÜKSELTMEYİ PLANLIYOR



Ekonomik toparlanmanın zaman içinde sürdürülebilir olması durumunda Yunanistan'ın kredi notunun yükseltilebileceğine işaret edilen açıklamada, mali politikada gevşeme veya bankacılık sektöründe olumsuz gelişmelerin riskleri artırması durumlarında ise ülkenin kredi notunun düşürülebileceği uyarısında bulunuldu.

"YUNANİSTAN EKONOMİSİ 5 ÇEYREKTE ÜST ÜSTE BÜYÜDÜ"



Yunanistan ekonomisinin 5 çeyrek üst üste büyüme gösterdiğine yer verilen açıklamada, ekonominin 2018'de yüzde 2, gelecek yıl ise yüzde 2,3 oranında büyümesinin öngörüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA