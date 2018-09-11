Fitch durmuyor: Yine Türkiye'yi hedef aldı!

Her fırsatta Türkiye'yi hedef almaktan çekinmeyen uluslararası kedi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratting bu seferde Anadolubank, Fibabanka, Şekerbank ve Odeabank'ın notlarını düşürdü.

Fitch, Ratings, Anadolubank ve Fibabanka'nın uzun vadeli kredi notlarını BB-'dan B+&la, Şekerbank'ın kredi notunu B+'dan B'ye ve Odeabank'ın notunu BB-'den B'ye indirdi.

Fitch bu bankaların Yaşayabilirlik Notlarını da düşürürken, notları olası bir indirim için izlemeden çıkardı, görünümlerini 'negatif' olarak belirledi.

YİNE HEDEF TÜRKİYE



Fitch, not indiriminin son dönemde piyasa oynaklığı döneminde bankaların performanslarına, varlık kalitelerine, likidite ve fonlama profillerine yönelik artan riski yansıttığını, ekonomide sert bir iniş yaşanması ve yatırımcı güveninde kötüleşme riskini de hesaba kattıklarını vurguladı.

Kaynak: Ajanslar