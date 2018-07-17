FİSKOBİRLİK üreticinin elindeki tüm fındığa talip

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar tarafından yapılan açıklamaya göre kendilerine gelebilecek tüm fındıklar satın alınabilecek.

Yüz binlerce fındık üreticisini ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Bize gelecek tüm fındığa talibiz" dedi.

''HEPSİNE TALİBİZ, NE GELİRSE ALACAĞIZ''

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar şunları söyledi:

- Bize gelecek tüm fındığa talibiz. 50 bin ton, 100 bin ton, 150 bin ton hepsine talibiz, ne gelirse alacağız, bir kısıtlamamız yok.

- FİSKOBİRLİK'in bugün itibarıyla aldığı fındık, kendi fabrikasında işleyeceği fındığı yetmiyor. Daha çok fındık almamız lazım, kapasitemiz buna müsait.

Kaynak: Ajanslar