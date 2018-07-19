Firari FETÖ'cü Akın İpek'e Londra'da ev hapsi verildi

Londra'da yaşayan Firari FETÖ'cü Akın İpek'e ev hapsi verildi. Ayrıca Akın İpek'in pasaportuna da el konuldu.

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve İngiltere'de yaşayan eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, hakkında İngiliz makamları yakalama kararı çıkararak mahkemeye sevk etti. FETÖ firarisi işadamı İpek'e Londra'da ev hapsi verildi.

'ÇATI DAVASI'NIN FİRARİ SANIĞI

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, Londra’da lüks içinde yaşamayı bir hafta önce AA tarafından görüntülenmişti.

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından, bulunduğu İngiltere’nin başkenti Londra’dan dönmeme kararı aldığını açıklayan İpek, kentteki 3 ofisinde ve kendi soyadını plakasında taşıyan lüks aracı ve şoförüyle rahat bir yaşam sürüyordu. AA İpek'i, kentin lüks semtlerinden Temple'daki merkez ofisinde görüntüledi.

Kaynak: Ajanslar