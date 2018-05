Final Four ne zaman? Final Four hangi kanalda yayınlanacak?

Final Four ne zaman sorusu basketbol severler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Final Four hangi kanalda yayınlanacak?

Euroleague'de Final Four'da Fenerbahçe Doğuş ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya gelecek. Basket severler şimdiden Final Four karşılaşmasında neler yaşanacağını merak ediyor. Final Four ne zaman Euroleague maçıyla ilgili merak edilen soruların başında yer aldı. Fenerbahçe Doğuş bir kez daha Final Four'a katılıyor. Böylece Fenerbahçe Doğuş 4. kez Türkiye'yi temsil edecek. Fenerbahçe Doğuş, Euroleague şampiyonluğu yolunda Litvanya ekibi Zalgiris'e karşı mücadele edecek. Final Four hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

FİNAL FOUR NE ZAMAN?

Euroleague Final Four bu yıl Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılıyor. Fenerbahçe Doğuş 4. kez Final Four'da ülkemizi temsil edecek. Fenerbahçe Doğuş ile Litvanya ekibi Zalgiris'le 18 Mayıs Cuma günü Türkiye saatiyle 19.00'da oynanacak.

DİĞER MAÇLAR NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Mücadele 18 Mayıs Cuma günü TSİ 19.00’da oynanacak. Rus takımı CSKA Moskova ile İspanyol devi Real Madrid arasındaki basketbol maçı ise aynı gün Türkiye saatiyle 22.00’de oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş’un Zalgiris ile karşılaşacağı ilk maçlar 18 Mayıs tarihinde oynanacak ve 20 Mayıs’ta üçüncülük ile final maçı heyecanı yaşanacak.

10. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR

Fenerbahçe Doğuş ile Zalgiris, THY Avrupa Ligi’nde 10. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımın, Litvanya temsilcisiyle daha önce yaptığı 9 maçta 6’ya 3 üstünlüğü bulunuyor.

İLK RAKİP ZALGİRİS KAUNAS



Fenerbahçe Doğuş, bu yıl Sırbistan'ın Belgrad kentinde kupayı üst üste 2. kez kazanmak için sahaya çıkacak. Fenerbahçe Doğuş ilk maçta Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Final Four'un diğer maçında ise Rus ekibi CSKA Moskova ile İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak.

FİNAL MAÇI PAZAR GÜNÜ



Final Four'a katılan takımlar, 19 Mayıs Cumartesi gününü dinlenerek geçirecek ve Pazar günü için beklemeye geçecek. 20 Mayıs Pazar günü ise Euroleague'in şampiyonu belli olacak. Fenerbahçe Doğuş-Zalgiris Kaunas maçının galibi, CSKA Moskova-Real Madrid eşleşmesinde kazanan takımla Euroleague kupasını almak için karşı karşıya gelecek.

FİNAL FOUR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?



Fenerbahçe Doğuş'un 18 Mayıs Cuma günü Türkiye saatiyle 19.00'da oynayacağı Zalgiris Kaunas maçı beIN Sports Haber'den şifresiz ve ücretsiz canlı yayınlanacak.

Kaynak: AjansHaber